Home alone: Εννέα τρόποι για να περάσετε καλά και μόνοι στις γιορτές
Γιατί όχι; 25 Δεκεμβρίου 2025 | 08:01

Home alone: Εννέα τρόποι για να περάσετε καλά και μόνοι στις γιορτές

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στις γιορτές είναι απαραίτητο να είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους. Ωστόσο μπορείς να περάσεις καλά και μόνος σου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Παραδοσιακά, οι γιορτές είναι μία περίοδος που μπορούμε να περνάμε χρόνο με οικογένεια και φίλους, όμως αυτός δεν είναι ο κανόνας για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει συχνά πίεση να μη χάσουμε ορισμένες οικογενειακές συγκεντρώσεις, όμως υπάρχουν φορές -είτε από επιλογή είτε από συνθήκες, που αυτό δεν είναι εφικτό.

Αν λοιπόν φέτος θα περάσετε μόνοι τις γιορτές, δεν είστε οι… μόνοι! Και ούτε μόνο εσείς αναρωτιέστε, αν αυτό «επιτρέπεται». Πάντως το σίγουρο είναι ότι η ευτυχία σας είναι δική σας υπόθεση, ακόμη κι αν περάσετε τις γιορτές με έναν λιγότερο συμβατικό τρόπο. Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος, λένε οι ειδικοί, και αυτό είναι καλό να το θυμάστε όταν δεν θα είστε με αγαπημένα πρόσωπα.

Γιορτές και μοναξιά

Το να περνάτε τις γιορτές μόνοι μπορεί να σας κάνει να νιώσετε μοναξιά ή ένα κενό, αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Πολλοί νιώθουν μοναξιά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η έλλειψη ανθρώπων για συντροφιά μπορεί να εντείνει την ήδη υπάρχουσα μοναξιά και να την επιδεινώσει την περίοδο των γιορτών, λένε οι ειδικοί. Θα μπορούσε, επίσης, κάποιος να ισχυριστεί ότι η μοναξιά στις γιορτές «μεγεθύνει τα υπάρχοντα προβλήματα».

Υπάρχουν μερικά πράγματα που ενισχύουν τη διάθεσή σας και γεμίζουν την ημέρα σας με δραστηριότητες που σας προσφέρουν αυτοφροντίδα, όταν -επιλέγετε ή αναγκάζεστε- να περνάτε μόνοι αυτές τις μέρες. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Βγείτε έξω για καθαρό αέρα

Πηγαίνετε για πεζοπορία, έναν περίπατο στο πάρκο, στη θάλασσα ή γενικά στη φύση με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε. Η επαφή με τη φύση προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία. Η πρακτική του forest bathing, του ιαπωνικού «λουτρού στο δάσος»,, δηλαδή η απλή παραμονή στη φύση μειώνει το άγχος, βελτιώνει τη διάθεση και μπορεί να ρίξει ακόμη και την αρτηριακή πίεση, αναφέρει μελέτη δημοσιευμένη στο International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ακόμα και ένας απλός περίπατος βοηθά. Ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός βημάτων συνδέεται με λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης, σύμφωνα με άλλη πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open. Και δεν χρειάζονται 20.000 βήματα — ακόμη και 7.000 βοηθούν!

2. Γιορτές μέσω… βιντεοκλήσης

Δεν χρειάζεται να χάσετε όλη τη διασκέδαση, επειδή δεν μπορείτε να είστε εκεί με τους άλλους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης. Όπως συνέβη την περίοδο της πανδημίας, η τεχνολογία μπορεί να γεφυρώσει την απόσταση. Οι κοινωνικές επαφές είναι σημαντικές για την υγεία, οπότε καλό είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο γι’ αυτές.

3. Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος, όταν περνάτε τις γιορτές μόνοι. Ειδικοί τονίζουν πως όταν κάποιος «στρέφεται» προς τους άλλους και τους βοηθά, νιώθει καλύτερα και ψυχολογικά.

4. Κάντε κάτι ωραίο για τον εαυτό σας φέτος τις γιορτές

Ίσως σας λείπει το φαγητό της μητέρας σας ή η προετοιμασία ενός μεγάλου γιορτινού τραπεζιού. Αν είστε μόνοι, φτιάξτε κάτι νόστιμο, παραγγείλτε απ’ έξω ή πηγαίνετε σε ένα καλό εστιατόριο.

5. Κάντε τα δικά σας γιορτινά τελετουργικά

Οι παραδόσεις είναι αυτό που πολλοί νοσταλγούν πιο πολύ. Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε δικά σας τελετουργικά. Ανάψτε κεράκια, βάλτε μια κάλτσα στο τζάκι, εξασκηθείτε στο αγαπημένο σας άθλημα ή σε ψώνια, κάντε ένα ζεστό μπάνιο ή ό,τι άλλο σας κάνει να νιώθετε καλά.

6. Γιορτές, ευκαιρία να οργανώσετε ή να ολοκληρώσετε κάτι

Το αίσθημα της ολοκλήρωσης βοηθά ψυχικά. Μπορείτε να τελειώσετε μια δουλειά στο σπίτι, να κάνετε εκκαθάριση, να διακοσμήσετε, να φροντίσετε τις γλάστρες σας. Όλα αυτά λειτουργούν και σαν άσκηση.

7. Κάντε έναν απολογισμό της χρονιάς

Οι γιορτές είναι ιδανική στιγμή για ανασκόπηση. Μπορείτε να γράψετε σε ημερολόγιο ή να βάλετε στόχους για το νέο έτος.

8. Γιορτές και αλλαγή νοοτροπίας

Να είστε παρόντες στη στιγμή, να παρατηρείτε τις σκέψεις σας με καλοσύνη, χωρίς να χαθείτε στο παρελθόν ή στο μέλλον. Αν τα πράγματα είναι διαφορετικά από άλλες χρονιές, αυτό είναι εντάξει. Δεν υπάρχει κανόνας που λέει ότι οι γιορτές πρέπει πάντα να μοιάζουν ίδιες.

9. Δείξτε καλοσύνη στον εαυτό σας

Να είστε συμπονετικοί με τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι μια συγκεκριμένη στιγμή του χρόνου.

Και βέβαια μην ξεχνάτε πως όσοι περνούν τις γιορτές με κόσμο, δεν περνούν όλοι απαραίτητα καλά!

* Πηγή: Vita

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

inWellness
inTown
Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
