Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 08:28
Κατολίσθηση στη Λεωφόρο Αθηνών - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας
Τα οκτώ beauty trends που θα «φορεθούν» πολύ μέσα στις γιορτές
Με τις γιορτές να πλησιάζουν. αυτά είναι τα beauty trends που θα κάνουν φέτος τη διαφορά.

Οι γιορτές πλησιάζουν και αυτό σημαίνει ένα πράγμα: πως ήρθε η ώρα να πειραματιστείτε με το μακιγιάζ σας και να δοκιμάσετε διαφορετικά looks για να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Οι φετινές τάσεις ομορφιάς για την εορταστική περίοδο μάλιστα έχουν ήδη προετοιμάσει το έδαφος, αφού είναι πιο hot από ποτέ, οπότε αξίζει να τις ανακαλύψετε και να εμπνευστείτε για τα γιορτινά σας looks.

Wine-stained lips

Τα κόκκινα χείλη είναι must αλλά φέτος θα τα δείτε πιο σκούρα κόκκινα, στην απόχρωση του κόκκινου κρασιού. Τα wine-stained lips, μια τάση βγαλμένη απευθείας από την επίδειξη μόδας του οίκου Zuhair Murad για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 25, είναι ένας κομψός τρόπος να ξεφύγετε από το κλασικό κόκκινο και να δώσετε μια πιο επίσημη και ταυτόχρονα μυστηριώδη νότα στις εμφανίσεις σας. Για να αντιγράψετε αυτό το lip look, εφαρμόστε ένα δαμασκηνί κραγιόν στα χείλη σας και ταμπονάρετέ το με τα δάχτυλά σας φροντίζοντας το περισσότερο χρώμα να βρίσκεται στο κέντρο των χειλιών -εάν θέλετε μπορείτε να το φέρετε και λίγο πιο έξω από τη φυσική γραμμή των χειλιών σας, για να δημιουργήσετε την τάση των bitten lips, όπου τα χείλη φαίνονται πιο ατημέλητα, σαν «δαγκωμένα». Για να ολοκληρώσετε το μακιγιάζ των χειλιών σας, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διάφανο lip stain από πάνω, για να «κλειδώσετε» το lip look σας και να μην πάει πουθενά όλη τη νύχτα -ειδικά εάν πρόκειται να βγείτε έξω για φαγητό και ποτό.

Σοκολατί χείλη

Αν, πάλι, θέλετε να ξεφύγετε τελείως από τα κόκκινα χείλη, μπορείτε να δοκιμάσετε την τάση των chocolate lips. Τα μοντέλα στην επίδειξη μόδας του οίκου MSGM για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 25 στην Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο φορούσαν ελάχιστο μακιγιάζ στο πρόσωπο, ενώ τα χείλη τους ήταν σοκολατί και ματ.

Hollywood waves

Η κορυφαία πρόταση του hairstylist Δημήτρη Γιαννέτου για ένα εντυπωσιακό γιορτινό hairstyle, είναι τα Hollywood waves. Δημιουργήστε κυματισμούς σε σχήμα S σε όλη την επιφάνεια των μαλλιών σας, κάντε τη χωρίστρα στη μέση ή το πλάι, και φέρτε τη μια πλευρά των μαλλιών σας πίσω από το αυτί σας, για να τραβήξετε όλη την προσοχή στο πρόσωπό σας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το hair look που δημιούργησε στη Gigi Hadid πριν μερικούς μήνες (αν και είδαμε επίσης μια παρόμοια εκδοχή και στην επίδειξη μόδας του οίκου Zuhair Murad για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025). Το βασικό tip αυτού του hairstyle είναι να στερεώσετε με τσιμπηδάκι κάθε τούφα που δουλεύετε με το σίδερο για μπούκλες, και να τις αφήσετε να κρυώσουν. Έπειτα, αφαιρέσετε τα κλιπς, χτενίστε απαλά τα μαλλιά σας με μια βούρτσα και ψεκάστε με λακ για διάρκεια.

Doll glam

Το doll glam trend χαρακτηρίζεται από τα έντονα ροζ μάγουλα, σαν κι αυτά που βλέπουμε συνέχεια στη Sabrina Carpenter, τα bob haircuts με τις άκρες των μαλλιών γυρισμένες προς τα έξω -το λεγόμενο flipped bob- και τις μεγάλες βλεφαρίδες. Για τις γιορτές όμως οι «τόνοι» κατεβαίνουν για να έχετε ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα. Ετοιμαστείτε δηλαδή να δείτε απαλή, βελούδινη επιδερμίδα, σμιλεμένα μάγουλα και χείλη με τέλειο περίγραμμα. Πάρτε για παράδειγμα τα beauty looks στην επίδειξη μόδας για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 25 του οίκου Yanina Couture, όπου τα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα φορώντας σκιά ματιών σε απαλό ροζ χρώμα, χωρίς μάσκαρα, υιοθετώντας το no mascara trend, και χείλη βαμμένα με κόκκινο κραγιόν με μπλε υποτόνο. Αν θέλετε να κάνετε ένα upgrade σε αυτό το look, μπορείτε να αντικαταστήσετε το κόκκινο κραγιόν με ένα lip gloss στον ίδιο τόνο.

Κομψά σινιόν

Τα κομψά σινιόν θα είναι το χτένισμα-πρωταγωνιστής των γιορτών φέτος, όπως τονίζει ο Δημήτρης Γιαννέτος. Πάρτε για παράδειγμα το κομψό σινιόν με τη χωρίστρα στη μέση που δημιούργησε ο ίδιος στην Kim Kardashian για την πρεμιέρα της σειράς All’s Fair στο Παρίσι, ή το χαμηλό σινιόν της Khloé Kardashian, που είναι τέλεια για τα γιορτινά πάρτι. Αναβαθμίστε το σινιόν σας με ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ στα μαλλιά, όπως έναν φιόγκο ή μια υπερμεγέθη μπαρέτα με πέρλες, ή ακόμη και με statement σκουλαρίκια, και θα μαγέψετε τους πάντες στο πέρασμά σας. Όποιο στιλ σινιόν κι αν προτιμήσετε, πάντως, φροντίστε να το «κλειδώσετε» με λακ.

Έντονο ρουζ

Το “cold-girl makeup” έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία δύο χρόνια και οι πασαρέλες προβλέπουν ότι αυτή η τάση ήρθε για να μείνει για άλλη μια σεζόν. Στο τελευταίο fashion show του οίκου Stella McCartney, τα σκούρα κόκκινα χείλη των μοντέλων συνδυάστηκαν με ροζ-κόκκινα μάγουλα απογειώνοντας έτσι τις εμφανίσεις τους και γεμίζοντάς μας με φανταστικές εικόνες για έμπνευση. Από την άλλη πλευρά, στην επίδειξη μόδας για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 του οίκου Julie De Libran είδαμε πιο ψυχρές, baby pink αποχρώσεις στα μήλα του προσώπου, κάνοντας τα μοντέλα να μοιάζουν με πορσελάνινες κούκλες.

Σκιές με shimmer

Οι λαμπερές σκιές ματιών και οι γιορτές πάνε πάντα χέρι-χέρι, αλλά φέτος μπορείτε να παίξετε με τη λάμψη σε όλο το πρόσωπο. Σκεφτείτε αιθέρια, λαμπερή επιδερμίδα, περλέ highlighter στα ζυγωματικά και «φτερωτές» βλεφαρίδες. Μπορείτε, για παράδειγμα, να εφαρμόσετε μια σκιά με glitter στα βλέφαρά σας, για να αναδημιουργήσετε αυτό το ονειρικό, «παγωμένο» βλέμμα που είδαμε στην επίδειξη του οίκου Tamara Ralph για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 25. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο highlighter τόσο στο κινητό βλέφαρο ως σκιά όσο και στα ζυγωματικά, για να προκύψει μια ομοιόμορφη, συνεκτική λάμψη στο πρόσωπο.

Λευκές βλεφαρίδες

Αυτή η τάση είναι ιδανική για εσάς που δε φοβάστε να πειραματίζεστε με το μακιγιάζ σας και θέλετε να δημιουργήσετε avant-garde looks. Βγείτε λοιπόν από τη ζώνη άνεσής σας αυτές τις γιορτές και αντικαταστήστε τη μαύρη μάσκαρα με μια λευκή. Στο fashion show του οίκου Marco Rambaldi για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 λατρέψαμε τις «χιονισμένες» μεγάλες βλεφαρίδες, που έκαναν τα μοντέλα να μοιάζουν με κούκλες -μπορείτε να πετύχετε ένα παρόμοιο eye look χρησιμοποιώντας λευκό primer βλεφαρίδων και παραλείποντας εντελώς τη μάσκαρα.

* Πηγή: Vita

Vita.gr
