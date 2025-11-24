Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Μετά από πολλά χρόνια που η μινιμαλιστική, clean girl αισθητική επικρατούσε στο μακιγιάζ, ήρθε η ώρα τα πράγματα να αλλάξουν. Οι makeup artists φέτος δημιουργούν πιο παιχνιδιάρικα, εκφραστικά και δυναμικά makeup looks -σκεφτείτε χείλη σε μεταλλικές αποχρώσεις, σκιές με shimmer, «παγωμένους» τόνους και λαμπερή επιδερμίδα. Η μεγάλη αλλαγή όμως αυτήν τη σεζόν στο μακιγιάζ δε γίνεται στα χρώματα, αλλά στις τεχνικές. Underpainting, collor correcting και controlled highlighting είναι μερικοί από τους όρους που θα βρίσκονται στο επίκεντρο των τάσεων ενθαρρύνοντας τους λάτρεις του makeup να αξιοποιήσουν τα πινέλα μακιγιάζ τους, για να πετύχουν εμφανίσεις βγαλμένες από editorial περιοδικού από την άνεση του σπιτιού τους.

Fairy skin

Το 2016 το no makeup makeup δεν είχε ίχνος highlighter, το 2025 όμως αυτός ο «κανόνας» αλλάζει. Φέτος θα δείτε πολλά highlighters με μεταλλικά φινιρίσματα, σούπερ λαμπερά και με διαφορετικούς -συνήθως πράσινους ή μπλε- υποτόνους. Εφαρμόστε το highlighter σας ψηλά στα ζυγωματικά και στην εσωτερική γωνία των ματιών και δώστε ένα high-shine φινίρισμα στην επιδερμίδα σας.

«Παγωμένα» χείλη

Τα frosted lips φέτος τον χειμώνα θα έχουν την τιμητική τους φέρνοντας τη ’90s ατμόσφαιρα στα μακιγιάζ μας. Από lip gloss μέχρι κραγιόν και lip oils, οι λαμπερές, ψυχρές και μεταλλικές αποχρώσεις χειλιών θα κυριαρχήσουν αυτήν τη σεζόν. Συνδυάστε τα «παγωμένα» χείλη σας με λίγες στρώσεις μαύρη μάσκαρα και καθαρή, λαμπερή επιδερμίδα.

Επαγγελματικές τεχνικές μακιγιάζ

Φέτος ετοιμαστείτε να γίνετε και πάλι… μαθήτριες και να μάθετε απ’ έξω και ανακατωτά όλες τις επαγγελματικές τεχνικές μακιγιάζ. Το color correcting (η τεχνική που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες αποχρώσεις για να εξουδετερώσει τις ανεπιθύμητες χρωματικές ανομοιομορφίες του δέρματος πριν εφαρμοστεί το foundation) και το underpainting (έγινε γνωστό από τη makeup artist Mary Phillips -το contour, το ρουζ και το highlighter εφαρμόζονται πριν το foundation, για να προκύψει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα) θα είναι οι επικρατέστερες και θα απογειώσουν τα makeup looks σας.

Χρωματιστές σκιές

Οι σκιές ματιών σε φωτεινές αποχρώσεις θα είναι must αυτήν τη σεζόν. Μας το έκαναν σαφές οι red carpet εμφανίσεις των σταρ, τα makeup looks στις επιδείξεις μόδας και οι καινούριες παλέτες σκιών που λάνσαραν τα μεγαλύτερα makeup brands. Εδώ μπορείτε να πειραματιστείτε και να εφαρμόσετε στα μάτια όποιο χρώμα θέλετε, αλλά οι makeup artists έχουν μια μεγαλύτερη αγάπη στο σκούρο πράσινο και το μπλε.

* Πηγή: Vita