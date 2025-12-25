magazin
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα
Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα

Από το Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα του Billy Bob Thornton έως τον Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street ο σινεκριτικός των Times ανατρέχει στις καλύτερες ερμηνείες του γενειοφόρου δωροδότη.

Έφη Αλεβίζου
Δεν θα ήταν Χριστούγεννα χωρίς τον Άγιο Βασίλη, και δεν θα ήταν χριστουγεννιάτικη ταινία χωρίς την εμφάνιση του ίδιου του μεγαλόσωμου γενειοφόρου άνδρα.

Ενώ μερικές από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες επιλέγουν να επικεντρώσουν ολόκληρη την ιστορία στις περιπέτειες του πιο γενναιόδωρου δωροδότη του κόσμου, άλλες χρησιμοποιούν τον Άγιο Νικόλαο ως τρόπο για να διατηρήσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων ανέπαφο, ενώ παράλληλα διασκεδάζουν με την εορταστική περίοδο.

«Με τα χρόνια, ο κινηματογραφικός κόσμος έχει ζωγραφίσει καλές, κακές και άσχημες εικόνες του Άγιου Βασίλη στην οθόνη, και τελικά καταλήξαμε να τις κατατάξουμε» σχολιάζει ο Tim Glanfield στους Times και παραθέτει τη λίστα του.

10. David Huddleston στο Santa Claus: The Movie (1985)

YouTube thumbnail

Αν και αυτή δεν είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία (ούτε καν κοντά), ο Άγιος Βασίλης του Huddleston είναι το αποκορύφωμα. Είναι ακριβώς όπως θα περίμενες να είναι αν συναντούσες τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη: χαρούμενος, εγκάρδιος, γεμάτος «χο-χο-χο» και ούτω καθεξής. Ταιριάζει απόλυτα στο ρόλο και έχει ένα γέλιο που μπορεί να αναμετρηθεί με τη κλίμακα Ρίχτερ.

9. Ed Asner στο Elf (2003)

YouTube thumbnail

Χρειάζεται κάποια υποκριτική ικανότητα για να κάνεις εντύπωση σε μια ταινία στην οποία ο Will Ferrell ανεβάζει τον τόνο στο 11 ως υπερκινητικός ξωτικό σε ένα προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης, αλλά ο Asner το καταφέρνει. Με μια ρεαλιστική ερμηνεία του Άγιου Βασίλη, ο Asner μας δίνει έναν γενειοφόρο λευκό θείο σε μια ταινία που θα μπορούσε εύκολα να εκτροχιαστεί, ισορροπώντας το παράλογο μέρος της ιστορίας με μια πιο παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

8. JK Simmons στο Klaus (2019)

YouTube thumbnail

Μια όμορφη εναλλακτική ιστορία για την προέλευση του Άγιου Βασίλη, το Klaus είναι ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο έργο που όλοι πρέπει να δουν. Χωρίς αμφιβολία, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην βραχνή φωνή του Simmons, ο οποίος ζωντανεύει τον γκρινιάρη αλλά καλοκάγαθο ξυλοκόπο που θα ξεκινήσει μια παράδοση που φέρνει χαρά στα παιδιά παντού.

7. Tim Allen στο The Santa Clause (1994)

YouTube thumbnail

Όταν ο Scott Calvin (Tim Allen), ένας διαζευγμένος πατέρας, κατά λάθος ρίχνει τον Άγιο Βασίλη από τη στέγη την παραμονή των Χριστουγέννων, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναλάβει τα ηνία των ταράνδων και να προσπαθήσει να σώσει τα Χριστούγεννα. Ο Allen δίνει στον Άγιο Βασίλη του έναν εξαιρετικό συνδυασμό γκρινιάρη και ευαίσθητου χαρακτήρα, αναμεμειγμένο με την κατάλληλη δόση προζάτου χιούμορ, που επιτρέπει στην ιστορία να μεταφέρει τους θεατές σε ένα γλυκόπικρο ταξίδι.

6. Mel Smith στο Father Christmas (1991)

YouTube thumbnail

Μια προσαρμογή δύο βιβλίων του Ρέιμοντ Μπριγκς σε ένα κινούμενο σχέδιο, το Father Christmas μας δίνει μια ρεαλιστική και πολύ ανθρώπινη απεικόνιση του Άγιου Βασίλη, ο οποίος θεωρεί ότι είναι λίγο υπερβολικό να πρέπει να παραδίδει δώρα κάθε χρόνο. Ο Mel Smith ενσαρκώνει τον υπάκουο χαρακτήρα με μια κλασική ερμηνεία φωνής που γίνεται ακόμα καλύτερη από το τραγούδι Another Blooming Christmas, το οποίο κυκλοφόρησε ως single και έφτασε στο νούμερο 59 των βρετανικών charts.

5. David Harbour στο Violent Night (2022)

YouTube thumbnail

Όπως και ο Billy Bob Thornton στο Bad Santa (Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα), ο David Harbour προσφέρει μια εντελώς νέα διάσταση στην απεικόνιση του Αγίου Νικολάου σε αυτή την κωμική ταινία δράσης. Ο Άγιος Νικόλαος του Χάρμπορ είναι εξαντλημένος και κυνικός, αλλά όταν μια ομάδα μισθοφόρων απειλεί μια πλούσια οικογένεια, αναλαμβάνει δράση ως μισός Άγιος Βασίλης και μισός ήρωας δράσης. Ενσαρκώνει έναν σκληροτράχηλο πολεμιστή, γεμάτο θάρρος και αποφασιστικότητα, αλλά διατηρεί και λίγο χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

4. Kurt Russell στο The Christmas Chronicles (2018)

YouTube thumbnail

Ο Kurt Russell προσθέτει την κατάλληλη δόση κουλ σε αυτόν τον ροκ εν ρολ Άγιο Βασίλη και δίνει μια αξέχαστη και μοναδική ερμηνεία του μεγάλου άντρα με τα κόκκινα. Με μια οικογένεια στο ναδίρ, είναι ένας Άγιος Βασίλης που είναι αποφασισμένος να αποδείξει ότι αξίζει να παλέψεις για το πνεύμα των Χριστουγέννων — ακόμα κι αν αυτό σημαίνει αρκετά εμπόδια στο δρόμο (και ίσως λίγο χρόνο στη φυλακή) την παραμονή των Χριστουγέννων.

3. Edmund Gwenn στο Miracle on 34th Street (1947)

YouTube thumbnail

Ο μύθος λέει ότι η ερμηνεία του Gwenn στην κλασική ταινία ήταν τόσο πειστική, που η οκτάχρονη συμπρωταγωνίστριά του, Natalie Wood, πίστευε ότι ήταν ο πραγματικός Άγιος Βασίλης. Ο Gwenn, ένας από τους πρώτους ηθοποιούς που υποδύθηκε τον Άγιο Βασίλη στην οθόνη, έθεσε τα υψηλά πρότυπα με τα οποία θα κρίνονταν όλοι οι επόμενοι. Ο Άγιος Βασίλης του είναι ένας άντρας με υπέροχη γενειάδα και λάμψη στα μάτια, που βάζει την εξάπλωση της χαράς των Χριστουγέννων πάνω από όλα τα άλλα στη λίστα των υποχρεώσεών του.

2. Billy Bob Thornton στο Bad Santa (2003)

YouTube thumbnail

Αν και ένας ανατρεπτικός Άγιος Βασίλης δεν είναι κάτι το μοναδικό, ο αλκοολικός, καπνιστής και βρώμικος κλέφτης Willie T Stokes, που υποδύεται ο Billy Bob Thornton, είναι τόσο υπέροχα αντίθετος με το πνεύμα των Χριστουγέννων από κάθε άποψη, που ο χαρακτήρας του έχει αποκτήσει σχεδόν εμβληματική θέση στην ποπ κουλτούρα. Μισάνθρωπος και σεξομανής, ο Άγιος Βασίλης του Thornton ξεκινά μια εγκληματική περιπέτεια με μια σκοτεινή κωμική πινελιά, ευγενική προσφορά των αδελφών Coen (οι οποίοι ξαναέγραψαν το σενάριο, αλλά προτίμησαν να μην αναφερθούν στους τίτλους).

1. Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street (1994)

YouTube thumbnail

Ενώ οι καθαρολόγοι θα υποστηρίξουν ότι το Miracle on 34th Street δεν χρειαζόταν να ξαναγυριστεί, σχεδόν 50 χρόνια μετά το πρωτότυπο, αυτή η εξαιρετική ταινία παρουσίασε σε ένα εντελώς νέο κοινό μια πραγματικά γοητευτική ιστορία θαύματος. Αλλά τι την έκανε να πετύχει; Η εξαιρετική κεντρική ερμηνεία του Richard Attenborough ως Άγιος Βασίλης στο πολυκατάστημα Cole είναι αδύνατο να μην την αγαπήσεις, καθώς ενσαρκώνει το πνεύμα των Χριστουγέννων με κάθε του ανάσα. Είναι ο Άγιος Βασίλης.

*Με στοιχεία από thetimes.com

