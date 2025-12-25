Χριστούγεννα με βροχή και κρύο προβλέπονται σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό σήμερα Χριστούγεννα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ στη δυτική Μακεδονία γρήγορα θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο θα αυξηθούν εκ νέου και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων) και την κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας). Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα στις Σποράδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.