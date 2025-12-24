newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;

Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά η Δύση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν σεβαστεί την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: τη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Ιράν και ΗΠΑ έχουν αγεφύρωτες διαφορές που εδράζονται στην ταυτότητα και την ιδεολογία και τις οποίες καμία πλευρά δεν μπορεί ρεαλιστικά να εγκαταλείψει. Ωστόσο, ανάλυση του Foreign Affairs δίνει μια αισιόδοξη νότα για το μέλλον, αρκεί Δύση και Ιράν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις προσέχοντας το μη επιθετικό Ισραήλ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα «ασφαλειοποίησης», δηλαδή μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα συγκεκριμένο ζήτημα παρουσιάζεται ως υπαρξιακή απειλή που δικαιολογεί έκτακτα μέτρα, αντί να αντιμετωπίζεται μέσω της κανονικής πολιτικής.

Όπως εξηγούν στο Foreign Affairs οι δύο ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ, καθηγητής Διεθνών Σπουδών και ο Αμίρ Πάρσα Γκαρσμίρι, υπ. Διδ. Αμερικανικών Σπουδών τα τελευταία 20 χρόνια, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο να σταματήσει να αντιμετωπίζει το Ιράν ως ένα κανονικό κράτος και να το θεωρεί, αντίθετα, ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το διεθνές σύστημα.

Το αποτέλεσμα ήταν συνεχείς καταγγελίες, συντριπτικές κυρώσεις, απειλές στρατιωτικής δράσης και, πιο πρόσφατα, στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της επικράτειάς του.

Το Ιράν, ως απάντηση, αναγκάστηκε να αφιερώσει περισσότερους πόρους και προσοχή στην άμυνα. Παράλληλα, αύξησε τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ένδειξη ανυπακοής, για να δείξει ότι δεν θα εξαναγκαστεί σε υποταγή. Η εξωτερική ασφαλειοποίηση του Ιράν τροφοδότησε μια παράλληλη δυναμική στο εσωτερικό, καθώς το κράτος υιοθέτησε αυστηρότερη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, απαντώντας σε αυτές με περισσότερους περιορισμούς.

Το αποτέλεσμα λένε οι δύο ειδικοί ήταν να ανοίξει ένας κύκλος «ασφαλειοποίησης», δηλαδή μια φαύλη σπείρα στην οποία το Ιράν και οι αντίπαλοί του αισθάνονται υποχρεωμένοι να υιοθετούν ολοένα και πιο εχθρικές πολιτικές ως αντίδραση στη συμπεριφορά αλλήλων. Το φαινόμενο αυτό μοιάζει με το δίλημμα ασφαλείας, όπου η απόφαση μιας κυβέρνησης να ενισχύσει τις δυνατότητές της ωθεί και άλλους να κάνουν το ίδιο, μόνο που στη περίπτωση εδώ ο κύκλος ξεκινά από τη ρητορική, καθώς η χώρα-στόχος παρουσιάζεται ως απειλή και στη συνέχεια αντιμετωπίζεται ως απειλή.

Νοοτροπία πολιορκίας

Έτσι, όπως συνεχίζει η ανάλυση του Foreign Affairs, το Ιράν αναγκάστηκε να αντιδράσει με πολιτικές πρόκλησης, αντί να ακολουθήσει τα αρχικά, προσανατολισμένα σε στόχους σχέδιά του. Σε απάντηση στην αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αύξησε το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου στο 60% και περιόρισε τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ.

«Μετά τις απρόκλητες κοινές επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ, απλοί Ιρανοί άρχισαν να συζητούν αν το αμυντικό δόγμα της χώρας θα έπρεπε να αλλάξει ώστε να περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα. Οι εκκλήσεις για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ κέρδισαν έδαφος. Αν δεν υπήρχε τέτοια επιθετικότητα, το Ιράν θα συνέχιζε την πρωτοφανή συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015. Θα επικεντρωνότανε στη περιφερειακή συνεργασία, την οποία υποστηρίζει από το 1985».

Η ασφαλειοποίηση του Ιράν έχει δημιουργήσει μια νοοτροπία πολιορκίας, η οποία συχνά οδηγεί στην επιβολή αυστηρότερων κοινωνικών ελέγχων.  Η Τεχεράνη έχει αναγκαστεί να δαπανά περισσότερα για τον στρατό και λιγότερα για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόνοια, επειδή το Ιράκ, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ την έχουν επιτεθεί.

Αλλαγή εκ των έσω

Το σπάσιμο αυτού του κύκλου δεν θα είναι εύκολο και θα απαιτήσει από τις ξένες δυνάμεις να σεβαστούν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του Ιράν και να σταματήσουν τη συνεχή δυσφήμηση, τις απειλές και τον εξαναγκασμό ενός πολιτισμικού κράτους χιλιετιών. Ωστόσο, υπάρχουν βήματα που μπορεί να κάνει η Τεχεράνη για να συμβάλει στη διάρρηξη της φαύλης δυναμικής της ασφαλειοποίησης.

Μπορεί να ξεκινήσει ενισχύοντας την εγχώρια στήριξη μέσω οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ενδυναμώνοντας τη θέση της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Άλλωστε, ο ιρανικός λαός έχει αποδείξει ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας στην αντίσταση και την αποτροπή ξένης επιθετικότητας. Η Τεχεράνη μπορεί επίσης να επαναπροσδιορίσει την έμφαση στη υλική αμυντική ισχύ —μια έμφαση που συχνά εντείνει τις αντιλήψεις απειλής— και να δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία και τον συντονισμό, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο.

Μπορεί να εγκαθιδρύσει έναν ειλικρινή διάλογο με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την αντιμετώπιση αμοιβαίων ανησυχιών και την εξεύρεση τρόπου επανέναρξης της συνεργασίας. Και μπορεί να εμπλακεί με τις ΗΠΑ για τη διαχείριση των διαφορών τους, ξεκινώντας από το πυρηνικό ζήτημα και τις κυρώσεις.

Ο διάλογος μπορεί να υπάρξει

Όμως η ιστορία δείχνει ότι, μέσω προσεκτικής διπλωματίας, μπορεί να βρεθεί διέξοδος. Το Ιράν κατάφερε να σπάσει τον κύκλο της ασφαλειοποίησης κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010, εμπλεκόμενο σε διάλογο με τις ΗΠΑ, ο οποίος κορυφώθηκε με το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) του 2015. Η συμφωνία αυτή αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει ότι, σε αντάλλαγμα για οικονομική ομαλοποίηση, το Ιράν δεν θα ανέπτυσσε ποτέ πυρηνικό όπλο. Η συμφωνία άλλαξε -έστω και προσωρινά- το διεθνές περιβάλλον του Ιράν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε αυτή την πραγματικότητα με το Ψήφισμα 2231, το οποίο δήλωνε ότι «η σύναψη του JCPOA σηματοδοτεί μια θεμελιώδη μετατόπιση στην εξέταση του ζητήματος» και εξέφραζε την «επιθυμία να οικοδομηθεί μια νέα σχέση με το Ιράν, ενισχυμένη από την εφαρμογή του JCPOA».

Η επιτυχία του Ιράν στη σύναψη αυτής της συμφωνίας οφειλόταν κυρίως στη μεγάλη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2013, η οποία διέλυσε τις αυταπάτες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη περί επικείμενης κατάρρευσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας — αυταπάτες που χρονολογούνταν από την αναταραχή μετά τις εκλογές του 2009. «Οι εκλογές του 2013 παρείχαν επίσης εσωτερική νομιμοποίηση στη νέα κυβέρνηση Ρουχανί, η οποία επιδίωξε να διαφυλάξει και να προστατεύσει τα δικαιώματα του ιρανικού λαού μέσω του διαλόγου αντί της πρόκλησης. Με άλλα λόγια, το σπάσιμο του κύκλου της ασφαλειοποίησης ξεκίνησε στο εσωτερικό, με την οικοδόμηση ευρείας κοινωνικής συναίνεσης».

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι αμερικανικές κυρώσεις — ακριβώς ο πυρήνας που σχεδιάστηκε να αντιμετωπίσει το JCPOA. Οι ΗΠΑ πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να εξαλείψουν τις σημαντικές δυνατότητες του Ιράν, καθώς οι περισσότερες είναι εγχώριες και μπορούν να ανασυγκροτηθούνε.

Συμφωνία σε δύο στόχους

Ωστόσο, οι Ζαρίφ και Αμίρ Πάρσα Γκαρσμίρι πιστεύουν ότι οι δύο χώρες μπορούν να συμφωνήσουν σε δύο κοινούς στόχους: το Ιράν να μην κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα και οι ΗΠΑ να μην απειλήσουν ούτε να διεξαγάγουν στρατιωτικό και οικονομικό πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Προς αυτούς τους στόχους, το Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει διαφάνεια, περιορισμούς στον εμπλουτισμό και έναν πιθανό περιφερειακό μηχανισμό, όπως ένα κονσόρτσιουμ εμπλουτισμού. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, θα έπρεπε να άρουν τις δικές τους κυρώσεις και να επιτρέψουν την άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ενδέχεται επίσης να βρουν ευκαιρίες για αμοιβαία βοήθεια. Το Ιράν, για παράδειγμα, διαθέτει ισχυρό δίκτυο πανεπιστημίων, μεγάλο και καλά μορφωμένο πληθυσμό και έναν δυναμικό ιδιωτικό τομέα με μακρόχρονους δεσμούς με τις παγκόσμιες αγορές. Στην πραγματικότητα, αποτελεί μία από τις πιο ανεκμετάλλευτες, σταθερές και επικερδείς οικονομίες παγκοσμίως. Μαζί, το Ιράν και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα.

Με το να παγιδεύονται σε μια πολεμοχαρή, ασφαλειοποιητική ρητορική εναντίον του Ιράν, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν κλιμακώσει τις περιφερειακές και παγκόσμιες εντάσεις χωρίς να επιτύχουν κανέναν από τους διακηρυγμένους στόχους τους. Θα εξυπηρετούνταν πολύ καλύτερα αν σέβονταν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή τους στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: την παράνομη και ασυνείδητη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Economy
Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο
Κόσμος 24.12.25

«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σύνταξη
Ρωσία: Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Αναφορές για έκρηξη 24.12.25

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Την περιοχή όπου σημειώθηκε το «συμβάν» στη Μόσχα απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Στρατιωτική απειλή 24.12.25

Σκληρό μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν με πτήση ρωσικού drone πάνω από την Αγκυρα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Εκκλήσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
«Αμερικανική επιθετικότητα» 24.12.25

Βενεζουέλα - ΗΠΑ: Εκκληση από το ΣΑ του ΟΗΕ για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Απειλή για τη διεθνή ειρήνη αποτελεί η σαφής κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική, τόνισε ο βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ στο ΣΑ, αναφερόμενος και στη θέση της Βενεζουέλας για το θέμα.

Σύνταξη
Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
Vueling 24.12.25

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320

Πτήση της Vueling εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», και το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού
Το μοιραίο Falcon 23.12.25

Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού

Σοκ στην Τουρκία, με το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκύρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης να καταπέφτει στην περιοχή Χαϊμάνα.

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα
Χάρτης 23.12.25

Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα

Ένα διπλωματικός πυρετός που θα κρίνει θα κρίνει εάν η επόμενη μέρα στην Ουκρανία θα είναι βιώσιμη ή απλά ένα διάλειμμα πριν από μια νέα καταιγίδα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 24.12.25

Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα

Σύνταξη
«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο
Κόσμος 24.12.25

«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σύνταξη
Ρωσία: Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Αναφορές για έκρηξη 24.12.25

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Την περιοχή όπου σημειώθηκε το «συμβάν» στη Μόσχα απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης

Σύνταξη
Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί είναι χαμηλά τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις
Επιτροπή Ανταγωνισμού 24.12.25

Η «τρύπα» στον αποταμιευτικό «κουμπαρά» των νοικοκυριών - Τι συμβαίνει με τα χαμηλά επιτόκια στις προθεσμιακές

Το φαινόμενο των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά (δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες «ψαλίδες» στην Ευρώπη), μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Στρατιωτική απειλή 24.12.25

Σκληρό μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν με πτήση ρωσικού drone πάνω από την Αγκυρα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Εκκλήσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
«Αμερικανική επιθετικότητα» 24.12.25

Βενεζουέλα - ΗΠΑ: Εκκληση από το ΣΑ του ΟΗΕ για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Απειλή για τη διεθνή ειρήνη αποτελεί η σαφής κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική, τόνισε ο βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ στο ΣΑ, αναφερόμενος και στη θέση της Βενεζουέλας για το θέμα.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτάται ο Μπρετόν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Επιβολή κυρώσεων 24.12.25

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» ρωτάει ο Μπρετόν για τις ΗΠΑ

Στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950, παρέπεμψε ο Τιερί Μπρετόν, απαντώντας στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις που του επέβαλαν.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Η Γαλλία καταδικάζει «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Μπρετόν
Ζαν-Νοέλ Μπαρό 24.12.25

Η Γαλλία καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και στηρίζει τον Μπρετόν

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν», αναφέρει ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Κυρώσεις των ΗΠΑ σε 5 Ευρωπαίους, ανάμεσά τους ο πρώην επίτροπος Μπρετόν
Ρύθμιση διαδικτύου 24.12.25

Κυρώσεις των ΗΠΑ και κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν

Ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που αποφάσισαν οι ΗΠΑ να τιμωρήσουν με κυρώσεις καθώς είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
Vueling 24.12.25

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320

Πτήση της Vueling εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», και το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο