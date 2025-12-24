ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.
Οι αρχές της πολιτείας Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είναι νεκρός ο ύποπτος για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην πόλη Γουίλμινγκτον. Στο περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός.
Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι ήταν σε εξέλιξη επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 στην Ελλάδα).
Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή και ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.
Ωστόσο, ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ματ Μέγιερ, ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έχει πέσει νεκρός.
We are closely monitoring the situation at the DMV in New Castle, and I want to be clear that there is no active threat to the public at this time. Law enforcement acted swiftly to secure the scene, and the shooter has been confirmed deceased. State and local law enforcement are…
— Governor Matt Meyer (@MattMeyerDE) December 23, 2025
Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ:
«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς».
Active Shooter at the DMV on Hessler Boulevard in Wilmington.
Please avoid the area and updates to follow. pic.twitter.com/6h9iaNZczM
— Delaware State Police (@DEStatePolice) December 23, 2025
Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης της πολιτείας βρίσκεται σε επικοινωνία με την Αστυνομία και τον κυβερνήτη Μέγερ και έχει στείλει ανώτερους εισαγγελείς στη Λεωφόρο Χέσλερ για να βοηθήσουν στην έρευνα.
