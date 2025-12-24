Ολυμπιακός – Πανιώνιος 2-3: Πήρε το ντέρμπι και το Σούπερ Καπ

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο τάι μπρέικ, ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ Γυναικών και κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Πανιώνιος κατέκτησε το πρώτο σετ (25-23)

Ο Ολυμπιακός έκανε καλύτερη εκκίνηση στο ματς, καθώς οι Ερυθρόλευκες προηγήθηκαν στην έναρξη του αγώνα με 4-3. Όμως, αυτό το σκορ έμελλε να είναι και η τελευταία φορά που είχαν το προβάδισμα οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς, αφού στη συνέχεια, τα ηνία του αγώνα πήρε ο Πανιώνιος.

Οι κυανέρυθρες ανέβασαν στροφές, «έχτισαν» διαφορά σε αρκετά σημεία του σετ με +3 (9-6, 10-13) και δεν πτοήθηκαν όταν ο Ολυμπιακός πλησίασε και ισοφάρισε (20-20). Οι παίκτριες του Πανιωνίου εκμεταλλεύτηκαν τα αρκετά λάθη των Ερυθρόλευκων (9) και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-23.

Ο Ολυμπιακός «αντέδρασε» και ισοφάρισε στα σετ 1-1 (25-23)

Οι Ερυθρόλευκες βελτίωσαν την απόδοσή τους στο δεύτερο σετ και προηγήθηκαν με double score (8-4) κατά την έναρξη. Ακολούθως, ο Πανιώνιος έτρεξε ένα επιμέρους 5-0 και μείωσε με άσο της Ραχίμοβα σε 15-12. Αλλά, οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς έκαμψαν γρήγορα την αντίσταση του Ολυμπιακού και δεν έχασαν το προβάδισμά τους, φτάνοντας στην κατάκτηση του δεύτερου σετ με 25-23 για το 1-1.

Πήρε το θρίλερ ο Ολυμπιακός (2-1, 26-24)

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία και να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ (5-5, 6-6, 7-7). Έπειτα, ο Ολυμπιακός πέρασε προσωρινά μπροστά (11-8). Αργότερα, όμως ο Πανιώνιος έτρεξε ένα επιμέρους 5-0 και έτσι οι κυανέρυθρες πήραν τα ηνία του σετ με 13-12.

Ακολούθησε ένα «θρίλερ» ολκής με διαδοχικές ανατροπές και ισοφαρίσεις, ο Ολυμπιακός πήρε τα τρία σετ μπολ του Πανιωνίου και έκανε το 24-24, με τις Ερυθρόλευκες να τρέχουν ένα επιμέρους 6-0 και να κάνουν το 2-1 χάρη σε χτύπημα της Κούμπουρα η οποία «έγραψε» το 26-24.

Ισοφάρισε σε 2-2 ο Πανιώνιος (25-19)

Ο Πανιώνιος μπήκε αποφασισμένος στο τέταρτο σετ και οι παίκτριες του Ιστορικού «πίεσαν» τον Ολυμπιακό, κυνηγώντας τις Ερυθρόλευκες στο σκορ. Υπήρξαν διαδοχικές ισοπαλίες (16-16, 17-17) και εν συνεχεία, ο Πανιώνιος πέρασε στην αντεπίθεση με τη Ραχίμοβα να κάνει το 24-18 και κατόπιν, οι κυανέρυθρες κατέκτησαν το σετ με 25-19.

Ο Πανιώνιος κατέκτησε το Super Cup (15-12)

Τα πάντα κρίθηκαν στο tie break και ο Πανιώνιος κατόρθωσε να πάρει τη νίκη και κατ’ επέκταση τον τίτλο, που αποτελεί και τον πρώτο στην ιστορία του τμήματος βόλει του Ιστορικού σε άνδρες και γυναίκες.

Οι Ερυθρόλευκες πάλεψαν μέχρι τέλους, όμως οι κυανέρυθρες παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στα κρίσιμα σημεία και επικράτησαν με 15-12 στο tie break, φτάνοντας στην κατάκτηση του Super Cup.

Τα σετ: 22-25, 25-22, 26-24, 19-25, 12-15