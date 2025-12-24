Gazzetta dello Sport: «Ο Γκασπερίνι αποφάσισε για το μέλλον του Τσιμίκα»
Ο Κώστας Τσιμίκας δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, μετά από απόφαση του Γκασπερίνι.
Τα πράγματα στη Ρόμα δεν έχουν εξελιχθεί όπως τα περίμενε ο Κώστας Τσιμίκας ο οποίος με τον Ανχελίνο μπροστά του δεν αγωνίζεται όσο θα ήθελε την εφετινή σεζόν, υπό τις οδηγίες του Τζιανπέρο Γκασπερίνι.
Μάλιστα ο Ιταλός τεχνικός έχει αποφασίσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία να τερματίσει τον δανεισμό του Έλληνα αριστερού μπακ από τη Λίβερπουλ, καθώς δεν τον υπολογίζει.
Τι αναφέρουν για το μέλλον του Τσιμίκα και την απόφαση του Γκασπερίνι
Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο έμπειρος τεχνικός πήρε την απόφασή του σχετικά με το μέλλον του διεθνούς μπακ, τον οποίο και δεν χρειάζεται για το υπόλοιπο της σεζόν.
Όπως γίνεται δε σαφές από τους Ιταλούς, η Ρόμα θα προσπαθήσει να λύσει τον δανεισμό του από τη Λίβερπουλ. Στους κόκκινους πάντως ο Τσιμίκας δεν μπορεί να επιστρέψει, καθώς η ομάδα και είναι γεμάτη στη θέση του, αλλά δεν έχει και θέση στη λίστα με τους μη γηγενείς παίκτες.
Ο Τσιμίκας φέτος μετράει ήδη 11 συμμετοχές με τους «τζαλορόσι» σε όλες τις διοργανώσεις (7 για την Serie A).
