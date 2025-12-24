Σπουδαία στιγμή για τη Ρόμα: Κατέθεσε τον φάκελο για το νέο της γήπεδο – Υποψήφιο για το Euro 2032

Η Ρόμα ανακοίνωσε ότι κατέθεσε τον φάκελο του έργου για το νέο της γήπεδο, το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε περιφερειακή περιοχή της ιταλικής πρωτεύουσας και θα μπορούσε να φιλοξενήσει αγώνες του Euro 2032, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Ιταλία και η Τουρκία.

Πρόκειται για το σχέδιο τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, το οποίο αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν από την κατάθεση του εκτελεστικού έργου που θα σημάνει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρόμα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης, το σχέδιο προβλέπει «μια εμβληματική αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από τη ρωμαϊκή παράδοση, με σύγχρονες γραμμές και ισχυρό δεσμό με τον τοπικό χώρο», ενώ περιλαμβάνει και «στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας».

Όπως υπογραμμίζει ο σύλλογος, «η σημασία του έργου ως προς το μέγεθος, η σύγχρονη φύση του σταδίου, ο δυνητικός αστικός αντίκτυπος και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα επιτρέπουν στο στάδιο της Πιετραλάτα», συνοικία στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρώμης, «να συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψήφιων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία του Euro 2032».

Ο μεγάλος στόχος της Ρόμα και το Euro 2032

Η Ρόμα μοιράζεται μέχρι σήμερα το Ολίμπικο με τη Λάτσιο, ωστόσο και οι δύο σύλλογοι εκφράζουν εδώ και χρόνια την επιθυμία να αποκτήσουν το δικό τους γήπεδο. Οι «τζιαλορόσι», που ελέγχονται από την οικογένεια Friedkin Group, εργάζονται εδώ και μήνες πάνω στο συγκεκριμένο πρότζεκτ στην Πιετραλάτα.

Το ζήτημα των ιταλικών γηπέδων, τα περισσότερα εκ των οποίων θεωρούνται παρωχημένα, αποτελεί πηγή εντάσεων ενόψει του Euro 2032. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε χαρακτηρίσει τον περασμένο Μάιο ως «ντροπιαστική» την κατάσταση των σταδίων στη χώρα.

Η Ιταλία, η οποία οφείλει να προτείνει πέντε γήπεδα για τη διοργάνωση, έχει πρόσφατα ορίσει ειδικό επίτροπο για τα στάδια, με αποστολή τη διευκόλυνση των έργων εκσυγχρονισμού και κατασκευής, τα οποία συχνά καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.