Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

Το NBA ανεβάζει ταχύτητα στο φιλόδοξο σχέδιό της για τη δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής ανδρικής λίγκας στην Ευρώπη και αυτή τη φορά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το εγχείρημα δεν θα είναι κλειστό, ούτε αποκομμένο από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σε συνεργασία με τη FIBA, η κορυφαία λίγκα μπάσκετ του κόσμου ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο θα προχωρήσει σε ουσιαστικές συζητήσεις με πιθανούς συλλόγους και ομάδες ιδιοκτητών, προκειμένου να διερευνήσει ποιοι μπορούν και θέλουν να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι ότι, πέρα από κάποιες σταθερές θέσεις, η νέα λίγκα θα προσφέρει και ετήσια αγωνιστική δίοδο πρόκρισης για ομάδες από όλα τα εθνικά πρωταθλήματα που είναι συνδεδεμένα με τη FIBA στην Ευρώπη. Η πρόκριση θα βασίζεται αποκλειστικά στην αγωνιστική αξία, είτε μέσω της Basketball Champions League είτε μέσω ειδικού προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν, διατηρώντας έτσι ζωντανή τη λογική της επιβράβευσης των επιτυχιών στο παρκέ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόθεση των δύο πλευρών να ευθυγραμμίσουν το καλεντάρι της νέας διοργάνωσης με εκείνο των εθνικών λιγκών και των εθνικών ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες θα μπορούν να αγωνίζονται κανονικά τόσο με τους συλλόγους τους όσο και με τα εθνικά τους αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, χωρίς τις συγκρούσεις που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. NBA και FIBA δεσμεύονται να προσφέρουν ουσιαστική οικονομική στήριξη και τεχνογνωσία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στο πλάνο περιλαμβάνονται ενισχύσεις προς τις εθνικές λίγκες, τις ακαδημίες των συλλόγων, αλλά και τα υπάρχοντα αναπτυξιακά προγράμματα για παίκτες, προπονητές και διαιτητές, με στόχο μια συνολική αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα.

Ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η νέα λίγκα θα σέβεται τον ευρωπαϊκό αθλητικό πολιτισμό. Τόνισε ότι το μοντέλο θα προσφέρει σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο μια πραγματική διαδρομή προς την κορυφή και ότι το εγχείρημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει τη βιωσιμότητα παικτών, συλλόγων, πρωταθλημάτων και εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας ένα θετικό ντόμινο για τους φιλάθλους σε ολόκληρη την ήπειρο.

Από την πλευρά του, ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκή αγορά κρύβει τεράστιες δυνατότητες. Οι επαφές που έχουν προηγηθεί με διάφορους φορείς, όπως ανέφερε, ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι υπάρχει χώρος για μια νέα, ισχυρή διοργάνωση, η οποία μπορεί να συνδυάσει το παγκόσμιο brand και την εμπειρία του NBA με την παράδοση και το πάθος του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται καθοριστική. Η εμπλοκή συλλόγων και επενδυτών θα δείξει αν αυτό το φιλόδοξο σχέδιο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικότητα και να αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το NBA δεν κινείται πλέον θεωρητικά, αλλά περνά σε φάση ενεργής διεκδίκησης ρόλου στην Ευρώπη, με συνέπειες που μπορεί να αποδειχθούν ιστορικές.