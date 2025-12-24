magazin
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
24 Δεκεμβρίου 2025 | 23:20

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Spotlight

Ο Τεντ Σαράντος κατακτά την πρωτιά στη Variety 120, αποδεικνύοντας ότι η εξουσία ανήκει σε όσους ελέγχουν 300 εκατομμύρια συνδρομητές, ορίζουν το περιεχόμενο και τολμούν.

Πρώτος ανάμεσα σε 120 ισχυρούς στη λίστα Variety 120 με αφορμή τον επετειακό εορτασμό του brand που αναλύει τη showbiz 120 χρόνια τώρα, η θέση του σηματοδοτεί την απόλυτη κυριαρχία του streaming σε μια βιομηχανία που αλλάζει.

Συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix από το 2023, ο ομογενής Σαράντος ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος υπάλληλος βιντεοκλάμπ και οδήγησε την εταιρεία από αυτό που ήταν -ξεκίνησε το 1997 ως μια πρωτοποριακή online υπηρεσία ενοικίασης DVD που έστελνε τις ταινίες ταχυδρομικά στους συνδρομητές, χωρίς πρόστιμα καθυστέρησης, εμπνευσμένο από την ιδέα να αποφευχθούν οι ποινές των βιντεοκλαμπ- σε αυτό που είναι.

Στον παγκόσμιος streaming κολοσσό που μετράει περισσότερα από 300 εκατομμύρια συνδρομητές και ορίζει το ψυχαγωγικό μενού ανά τον κόσμο είναι δημιούργημα του Σαράντος που προφανώς έχει εξοργίσει με κάποιες από τις (προφητικές) δηλώσεις του. Οταν είπε πως η κινηματογραφική εμπειρία αιθουσών είναι «ξεπερασμένη» εξόργισε αιθουσάρχες και δημιουργούς, αλλά έλεγε αλήθεια.

Αδιάφορος για τους εχθρούς του, ο Σαράντος που επινόησε το binge-watching αποφασίζοντας να διαθέσει στους συνδρομητές όλα τα επεισόδια του House of Cards όταν δεν τολμούσε να το σκεφτεί κανείς, έχει δύναμη, ατζέντα, επαφές, σχέσεις σε σταρ, σκηνοθέτες και showrunners, και βρίσκεται στο τιμόνι της πιο φιλόδοξης κίνησης στην ιστορία της πλατφόρμας.

View this post on Instagram

A post shared by Ted Sarandos (@tedsarandos)

Η ανάδειξη του στην πρώτη θέση της λίστας Variety 120 είναι ουσιαστικά η επισφράγιση μιας τολμηρής πορείας με τη χρονική συγκυρία της πρωτιάς του να συμπίπτει με τη μεγαλύτερη επιχειρηματική κίνηση στης πλατόρμας στην ιστορία της -την πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από το Netflix, ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η κίνηση, η οποία φέρει την προσωπική σφραγίδα του Σαράντος, στοχεύει στην ενοποίηση του Netflix με την ιστορική βιβλιοθήκη της Warner Bros και το κύρος του HBO, δημιουργώντας έναν οργανισμό που δεν θα έχει πλέον κανέναν ανταγωνιστή και αν εγκριθεί αλλάζει τα πάντα στην βιομηχανία του θεάματος.

Το σκεπτικό των συντακτών του Variety, μετά από μήνες εσωτερικών συζητήσεων, είναι αποκαλυπτικό. Ο Σαράντος επιλέχθηκε ως ο Νο. 1 επειδή είναι ο «αρχιτέκτονας και βασικός ηγέτης της πιο δημοφιλούς συνδρομητικής υπηρεσίας στον κόσμο».

Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές, το Netflix υπό την καθοδήγησή του έχει καταφέρει να διεισδύσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Σαράντος δεν είναι απλώς ένας τεχνοκράτης· είναι ένας executive που έχει σχέσεις με τους κορυφαίους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες και τους σταρ, ορίζοντας ποια ιστορία θα ειπωθεί και πώς θα φτάσει στο κοινό.

YouTube thumbnail

Η διαδρομή του Σαράντος είναι μυθιστορηματική. Ξεκίνησε ως έφηβος εργαζόμενος σε ένα βίντεο-κλαμπ, μια εμπειρία που του χάρισε μια μοναδική, ενστικτώδη κατανόηση του τι θέλει να παρακολουθήσει ο κόσμος.

Εντάχθηκε στο Netflix το 2000 και ήταν εκείνος που οδήγησε την εταιρεία στην επανάσταση του πρωτότυπου περιεχομένου και πλέον απολαμβάνει τη φήμη του ανθρώπου που έσωσε το Χόλιγοντ από τον ίδιο του τον εαυτό, προσφέροντας μια βιώσιμη διέξοδο στην εποχή του streaming.

Στη μάχη για τη Warner Bros, ο Σαράντος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Ντέιβιντ Έλισον (Νο. 3 στη λίστα), ο οποίος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την οικονομική ισχύ της οικογένειας του (είναι γιος του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Λάρι Oracle Έλισον) για να επικρατήσει.

Ωστόσο, ο Σαράντος διαθέτει κάτι που ο Έλισον στερείται: την απόλυτη εμπιστοσύνη της δημιουργικής κοινότητας. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων, ενώ ταυτόχρονα συζητά για σενάρια και καλλιτεχνικό όραμα, τον καθιστά μια μοναδική περίπτωση ηγέτη στην ιστορία των στούντιο.

Η ελίτ της νέας τάξης

View this post on Instagram

A post shared by Variety (@variety)

Η λίστα Variety 120 είναι ένας «πίνακας αποτελεσμάτων» για μια βιομηχανία σε πλήρη μετάβαση. Επικεντρώνεται στα στελέχη που κρατούν τα ηνία των μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής και διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και την προσωπική τους επιρροή.

Ακολουθεί το top ten

1. Τεντ Σαράντος (Co-CEO, Netflix)

Ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας. Η πρότασή του για τη Warner Bros είναι η δήλωση της απόλυτης ισχύος του.

2. Ντόνα Λάνγκλεϊ (Chairman, NBCUniversal Entertainment)

Η Λάνγκλέϊ είναι η προσωποποίηση της σταθερότητας. Μετά την αναδιοργάνωση της NBCUniversal το 2024, ελέγχει τα πάντα: από το Peacock και το NBC μέχρι τα θρυλικά στούντιο της Universal. Οι σχέσεις της με δημιουργούς όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι η «χρυσή εφεδρεία» της εταιρείας.

3. Ντέιβιντ Έλισον (Chairman & CEO, Paramount Skydance)

Ο Έλισον είναι ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε την εξαγορά της Paramount Global για 8 δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον διεκδικεί τη Warner Bros. Discovery σε μια μετωπική σύγκρουση με το Netflix. Με την υποστήριξη του πατέρα του, Λάρι Έλσον, και της RedBird Capital, αποτελεί τον πιο φιλόδοξο «νέο μεγιστάνα» του Χόλιγουντ.

4. Νιλ Μοχάν (CEO, YouTube)

Ο Μοχάν ηγείται της μεγαλύτερης πλατφόρμας βίντεο στον πλανήτη. Η κίνησή του να εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης των βραβείων Όσκαρ από το 2029 (την 101η απονομή) προκάλεσε σοκ στη βιομηχανία, αποδεικνύοντας ότι το YouTube δεν είναι πλέον μόνο για ερασιτεχνικό περιεχόμενο, αλλά ο κεντρικός πυλώνας της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

5. Ντάνα Γουόλντεν (Co-Chairman, Disney Entertainment)

Μάλλον η ισχυρότερη γυναίκα στην τηλεόραση. Υπό την ηγεσία της, το ABC παραμένει το Νο. 1 δίκτυο ψυχαγωγίας, ενώ η ίδια θεωρείται η επικρατέστερη διάδοχος του Μπομπ Άιγκερ. Η ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως η πρόσφατη διαμάχη με τον Τζίμι Κίμελ, επιβεβαιώνει την πολιτική της οξυδέρκεια.

6. Μπομπ Άιγκερ (CEO, Disney)

Ο Άιγκερ παραμένει μια εμβληματική μορφή, παρά το γεγονός ότι ετοιμάζεται για τη δεύτερη αποχώρησή του το 2026. Κατάφερε να ενοποιήσει το Disney+ με το Hulu και να σταθεροποιήσει τη μετοχή της εταιρείας μετά την πανδημική κρίση, παραμένοντας ο άνθρωπος που όλοι συμβουλεύονται.

7. Μπράιαν Ρόμπερτς (Chairman & CEO, Comcast Corp.)

Ο Ρόμπερτς ελέγχει την Comcast, έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς περιεχομένου στον κόσμο. Η απόφασή του να επενδύσει στα δικαιώματα του NBA για το NBC και το Peacock δείχνει τη στρατηγική του στροφή προς τα ζωντανά γεγονότα ως τον τελευταίο προμαχώνα της γραμμικής τηλεόρασης.

8. Λούσιαν Γκρέιντζ (Chairman & CEO, Universal Music Group)

Ο κυρίαρχος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Με καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ και οι Beatles, ο Γκρέιντζ ελέγχει το 35-40% της αγοράς των ΗΠΑ. Η ηγετική του θέση στις διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) είναι καθοριστική για το μέλλον ολόκληρης της δημιουργικής βιομηχανίας.

9. Ντέιβιντ Ζάσλαβ (CEO, Warner Bros. Discovery)

Ο Ζάσλαβ βρίσκεται σε μια δύσκολη ισορροπία. Παρά τις επικρίσεις για τις περικοπές δαπανών, παραμένει στο επίκεντρο του μεγαλύτερου πολέμου προσφορών του αιώνα, καθώς Netflix και Paramount παλεύουν για να αποκτήσουν την εταιρεία που ο ίδιος δημιούργησε.

10. Έντι Κιού (Senior VP of Services, Apple)

Ο Κιού είναι ο άνθρωπος που μεταφέρει τη φιλοσοφία της Apple στο Χόλιγουντ. Με μια στρατηγική «ποιότητα πάνω από την ποσότητα», η Apple κερδίζει κύρος και βραβεία, ενώ η φιλοδοξία του Cue για παραγωγές όπως το «F1: The Movie» δείχνει ότι η Apple ήρθε για να μείνει.

Το σκεπτικό του Variety και η πρόκληση του 2026

Η επιλογή των 120 στελεχών δεν ήταν μια απλή στατιστική διαδικασία. Οι δημοσιογράφοι του Variety έλαβαν υπόψη παράγοντες που δεν μπορούν να καταγραφούν σε έναν υπολογιστή: τις βαθιές σχέσεις με την επενδυτική κοινότητα, τον σεβασμό των συναδέλφων και τη φήμη που χτίζεται επί δεκαετίες. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «το Χόλιγουντ παραμένει μια επιχείρηση σχέσεων, ένα λύκειο με πολλά χρήματα και stock options».

Η κυριαρχία του Τεντ Σαράντος στο Νο. 1 σηματοδοτεί το τέλος της εποχής των «παλιών στούντιο» και την αρχή μιας περιόδου όπου οι τεχνολογικοί γίγαντες απορροφούν την κινηματογραφική ιστορία.

Η πιθανή εξαγορά της Warner Bros από το Netflix θα είναι η οριστική επιβεβαίωση αυτής της τάσης. Ο Σαράντος, έχοντας επιβιώσει από τις απεργίες των ηθοποιών και των σεναριογράφων και έχοντας επιβάλει νέους κανόνες στην αγορά, κοιτάζει το 2026 με την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που κέρδισε τον πόλεμο του streaming.

Όλη η λίστα εδώ

googlenews

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν
«Αριστούργημα» 22.12.25

Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η «Οδύσσεια» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθεί τον βασιλιάς της Ιθάκης, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, κατά τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη
Άλλο επίπεδο 22.12.25

Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη

Οποιοδήποτε άλλος σκηνοθέτης αν έβλεπα την ταινία του να έχει εισπράξεις 350 εκατ. δολάρια σε τρεις ημέρες, θα μιλούσε για μια τεράστια επιτυχία. Όχι όμως και ο Τζέιμς Κάμερον που περιμένει πολλά περισσότερα από το Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
