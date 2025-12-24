Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Ο Τεντ Σαράντος κατακτά την πρωτιά στη Variety 120, αποδεικνύοντας ότι η εξουσία ανήκει σε όσους ελέγχουν 300 εκατομμύρια συνδρομητές, ορίζουν το περιεχόμενο και τολμούν.

Πρώτος ανάμεσα σε 120 ισχυρούς στη λίστα Variety 120 με αφορμή τον επετειακό εορτασμό του brand που αναλύει τη showbiz 120 χρόνια τώρα, η θέση του σηματοδοτεί την απόλυτη κυριαρχία του streaming σε μια βιομηχανία που αλλάζει.

Συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix από το 2023, ο ομογενής Σαράντος ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος υπάλληλος βιντεοκλάμπ και οδήγησε την εταιρεία από αυτό που ήταν -ξεκίνησε το 1997 ως μια πρωτοποριακή online υπηρεσία ενοικίασης DVD που έστελνε τις ταινίες ταχυδρομικά στους συνδρομητές, χωρίς πρόστιμα καθυστέρησης, εμπνευσμένο από την ιδέα να αποφευχθούν οι ποινές των βιντεοκλαμπ- σε αυτό που είναι.

Στον παγκόσμιος streaming κολοσσό που μετράει περισσότερα από 300 εκατομμύρια συνδρομητές και ορίζει το ψυχαγωγικό μενού ανά τον κόσμο είναι δημιούργημα του Σαράντος που προφανώς έχει εξοργίσει με κάποιες από τις (προφητικές) δηλώσεις του. Οταν είπε πως η κινηματογραφική εμπειρία αιθουσών είναι «ξεπερασμένη» εξόργισε αιθουσάρχες και δημιουργούς, αλλά έλεγε αλήθεια.

Αδιάφορος για τους εχθρούς του, ο Σαράντος που επινόησε το binge-watching αποφασίζοντας να διαθέσει στους συνδρομητές όλα τα επεισόδια του House of Cards όταν δεν τολμούσε να το σκεφτεί κανείς, έχει δύναμη, ατζέντα, επαφές, σχέσεις σε σταρ, σκηνοθέτες και showrunners, και βρίσκεται στο τιμόνι της πιο φιλόδοξης κίνησης στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η ανάδειξη του στην πρώτη θέση της λίστας Variety 120 είναι ουσιαστικά η επισφράγιση μιας τολμηρής πορείας με τη χρονική συγκυρία της πρωτιάς του να συμπίπτει με τη μεγαλύτερη επιχειρηματική κίνηση στης πλατόρμας στην ιστορία της -την πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από το Netflix, ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η κίνηση, η οποία φέρει την προσωπική σφραγίδα του Σαράντος, στοχεύει στην ενοποίηση του Netflix με την ιστορική βιβλιοθήκη της Warner Bros και το κύρος του HBO, δημιουργώντας έναν οργανισμό που δεν θα έχει πλέον κανέναν ανταγωνιστή και αν εγκριθεί αλλάζει τα πάντα στην βιομηχανία του θεάματος.

Το σκεπτικό των συντακτών του Variety, μετά από μήνες εσωτερικών συζητήσεων, είναι αποκαλυπτικό. Ο Σαράντος επιλέχθηκε ως ο Νο. 1 επειδή είναι ο «αρχιτέκτονας και βασικός ηγέτης της πιο δημοφιλούς συνδρομητικής υπηρεσίας στον κόσμο».

Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές, το Netflix υπό την καθοδήγησή του έχει καταφέρει να διεισδύσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Σαράντος δεν είναι απλώς ένας τεχνοκράτης· είναι ένας executive που έχει σχέσεις με τους κορυφαίους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες και τους σταρ, ορίζοντας ποια ιστορία θα ειπωθεί και πώς θα φτάσει στο κοινό.

Η διαδρομή του Σαράντος είναι μυθιστορηματική. Ξεκίνησε ως έφηβος εργαζόμενος σε ένα βίντεο-κλαμπ, μια εμπειρία που του χάρισε μια μοναδική, ενστικτώδη κατανόηση του τι θέλει να παρακολουθήσει ο κόσμος.

Εντάχθηκε στο Netflix το 2000 και ήταν εκείνος που οδήγησε την εταιρεία στην επανάσταση του πρωτότυπου περιεχομένου και πλέον απολαμβάνει τη φήμη του ανθρώπου που έσωσε το Χόλιγοντ από τον ίδιο του τον εαυτό, προσφέροντας μια βιώσιμη διέξοδο στην εποχή του streaming.

Στη μάχη για τη Warner Bros, ο Σαράντος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Ντέιβιντ Έλισον (Νο. 3 στη λίστα), ο οποίος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την οικονομική ισχύ της οικογένειας του (είναι γιος του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Λάρι Oracle Έλισον) για να επικρατήσει.

Ωστόσο, ο Σαράντος διαθέτει κάτι που ο Έλισον στερείται: την απόλυτη εμπιστοσύνη της δημιουργικής κοινότητας. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων, ενώ ταυτόχρονα συζητά για σενάρια και καλλιτεχνικό όραμα, τον καθιστά μια μοναδική περίπτωση ηγέτη στην ιστορία των στούντιο.

Η ελίτ της νέας τάξης

Η λίστα Variety 120 είναι ένας «πίνακας αποτελεσμάτων» για μια βιομηχανία σε πλήρη μετάβαση. Επικεντρώνεται στα στελέχη που κρατούν τα ηνία των μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής και διανομής, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και την προσωπική τους επιρροή.

Ακολουθεί το top ten

1. Τεντ Σαράντος (Co-CEO, Netflix)

Ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας. Η πρότασή του για τη Warner Bros είναι η δήλωση της απόλυτης ισχύος του.

2. Ντόνα Λάνγκλεϊ (Chairman, NBCUniversal Entertainment)

Η Λάνγκλέϊ είναι η προσωποποίηση της σταθερότητας. Μετά την αναδιοργάνωση της NBCUniversal το 2024, ελέγχει τα πάντα: από το Peacock και το NBC μέχρι τα θρυλικά στούντιο της Universal. Οι σχέσεις της με δημιουργούς όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι η «χρυσή εφεδρεία» της εταιρείας.

3. Ντέιβιντ Έλισον (Chairman & CEO, Paramount Skydance)

Ο Έλισον είναι ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε την εξαγορά της Paramount Global για 8 δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον διεκδικεί τη Warner Bros. Discovery σε μια μετωπική σύγκρουση με το Netflix. Με την υποστήριξη του πατέρα του, Λάρι Έλσον, και της RedBird Capital, αποτελεί τον πιο φιλόδοξο «νέο μεγιστάνα» του Χόλιγουντ.

4. Νιλ Μοχάν (CEO, YouTube)

Ο Μοχάν ηγείται της μεγαλύτερης πλατφόρμας βίντεο στον πλανήτη. Η κίνησή του να εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης των βραβείων Όσκαρ από το 2029 (την 101η απονομή) προκάλεσε σοκ στη βιομηχανία, αποδεικνύοντας ότι το YouTube δεν είναι πλέον μόνο για ερασιτεχνικό περιεχόμενο, αλλά ο κεντρικός πυλώνας της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

5. Ντάνα Γουόλντεν (Co-Chairman, Disney Entertainment)

Μάλλον η ισχυρότερη γυναίκα στην τηλεόραση. Υπό την ηγεσία της, το ABC παραμένει το Νο. 1 δίκτυο ψυχαγωγίας, ενώ η ίδια θεωρείται η επικρατέστερη διάδοχος του Μπομπ Άιγκερ. Η ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως η πρόσφατη διαμάχη με τον Τζίμι Κίμελ, επιβεβαιώνει την πολιτική της οξυδέρκεια.

6. Μπομπ Άιγκερ (CEO, Disney)

Ο Άιγκερ παραμένει μια εμβληματική μορφή, παρά το γεγονός ότι ετοιμάζεται για τη δεύτερη αποχώρησή του το 2026. Κατάφερε να ενοποιήσει το Disney+ με το Hulu και να σταθεροποιήσει τη μετοχή της εταιρείας μετά την πανδημική κρίση, παραμένοντας ο άνθρωπος που όλοι συμβουλεύονται.

7. Μπράιαν Ρόμπερτς (Chairman & CEO, Comcast Corp.)

Ο Ρόμπερτς ελέγχει την Comcast, έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς περιεχομένου στον κόσμο. Η απόφασή του να επενδύσει στα δικαιώματα του NBA για το NBC και το Peacock δείχνει τη στρατηγική του στροφή προς τα ζωντανά γεγονότα ως τον τελευταίο προμαχώνα της γραμμικής τηλεόρασης.

8. Λούσιαν Γκρέιντζ (Chairman & CEO, Universal Music Group)

Ο κυρίαρχος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Με καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ και οι Beatles, ο Γκρέιντζ ελέγχει το 35-40% της αγοράς των ΗΠΑ. Η ηγετική του θέση στις διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) είναι καθοριστική για το μέλλον ολόκληρης της δημιουργικής βιομηχανίας.

9. Ντέιβιντ Ζάσλαβ (CEO, Warner Bros. Discovery)

Ο Ζάσλαβ βρίσκεται σε μια δύσκολη ισορροπία. Παρά τις επικρίσεις για τις περικοπές δαπανών, παραμένει στο επίκεντρο του μεγαλύτερου πολέμου προσφορών του αιώνα, καθώς Netflix και Paramount παλεύουν για να αποκτήσουν την εταιρεία που ο ίδιος δημιούργησε.

10. Έντι Κιού (Senior VP of Services, Apple)

Ο Κιού είναι ο άνθρωπος που μεταφέρει τη φιλοσοφία της Apple στο Χόλιγουντ. Με μια στρατηγική «ποιότητα πάνω από την ποσότητα», η Apple κερδίζει κύρος και βραβεία, ενώ η φιλοδοξία του Cue για παραγωγές όπως το «F1: The Movie» δείχνει ότι η Apple ήρθε για να μείνει.

Το σκεπτικό του Variety και η πρόκληση του 2026

Η επιλογή των 120 στελεχών δεν ήταν μια απλή στατιστική διαδικασία. Οι δημοσιογράφοι του Variety έλαβαν υπόψη παράγοντες που δεν μπορούν να καταγραφούν σε έναν υπολογιστή: τις βαθιές σχέσεις με την επενδυτική κοινότητα, τον σεβασμό των συναδέλφων και τη φήμη που χτίζεται επί δεκαετίες. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «το Χόλιγουντ παραμένει μια επιχείρηση σχέσεων, ένα λύκειο με πολλά χρήματα και stock options».

Η κυριαρχία του Τεντ Σαράντος στο Νο. 1 σηματοδοτεί το τέλος της εποχής των «παλιών στούντιο» και την αρχή μιας περιόδου όπου οι τεχνολογικοί γίγαντες απορροφούν την κινηματογραφική ιστορία.

Η πιθανή εξαγορά της Warner Bros από το Netflix θα είναι η οριστική επιβεβαίωση αυτής της τάσης. Ο Σαράντος, έχοντας επιβιώσει από τις απεργίες των ηθοποιών και των σεναριογράφων και έχοντας επιβάλει νέους κανόνες στην αγορά, κοιτάζει το 2026 με την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που κέρδισε τον πόλεμο του streaming.

