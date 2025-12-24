magazin
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Culture Live 24 Δεκεμβρίου 2025

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς έδωσαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή στο περιοδικό GQ, στην οποία αναφέρθηκαν και στην συμμετοχή τους στη νέα σειρά «Heated Rivalry» που φέρνει στην οθόνη μια δόση γυμνού, σεξ και χόκεϊ.

Ο Στόρι υποδύεται τον Ilya Rozanov, έναν αλαζονικό Ρώσο παίκτη χόκεϊ της φανταστικής ομάδας Boston Raiders. Ο Rozanov λοιπόν, συνάπτει μια μυστική ερωτική σχέση με τον αντίπαλό του Shane Hollander, έναν Ασιάτη-Καναδό παίκτη χόκεϊ – που ενσαρκώνει ο Γουίλιαμς.

Όμως, το θέμα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο, δεδομένου ότι ο εραστής του Rozanov, είναι αρχηγός της ομάδας Montreal Metros, γεγονός που δημιουργεί μια πληθώρα από προβλήματα (σαν να μην έφτανε το ήδη ομοφοβικό τοπίο στο οποίο καλούνταν να εργαστούν).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά της HBO Max, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ρέιτσελ Ριντ, οπότε οι καυτές σκηνές, δεν θα μπορούσαν να λείπουν.

«Σίγουρα μας αντικειμενοποιούν»

Στην συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς στάθηκαν στις «απαγορευμένες σεξουαλικές τους σκηνές» στην σειρά, καθώς οι χαρακτήρες τους καλούνται να ανταπεξέλθουν στην αφόρητη πίεση που δέχονται ως γκέι αθλητές που δεν έχουν κάνει coming out.

«Σίγουρα μας αντικειμενοποιούν», είπε ο Στόρι στο περιοδικό. «Υπέγραψα γνωρίζοντας ότι αυτό θα ήταν μέρος του. Ωστόσο, δεν πίστευα ότι ο πισινός μου θα γινόταν θέμα συζήτησης».

Ο Στόρι υποστήριξε μάλιστα ότι οι φίλοι του συχνά του στέλνουν screenshots από X posts με αποσπάσματα από τις ερωτικές σκηνές των δύο ηθοποιών.

«Συνήθως είναι GIF με τον πισινό μου από το ντους», αποκάλυψε. «Σας ευχαριστούμε που κάνετε tweet τους πισινούς μας. Σε αυτό το σημείο έγκειται η πραγματική μαγεία», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

«Το σεξ πουλάει»

Το να εμφανιστούν γυμνοί στην σειρά, ήταν αδιαπραγμάτευτο για τους πρωταγωνιστές του «Heated Rivalry», σημειώνει το GQ, το οποίο παρέθεσε πληροφορίες για τις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των ηθοποιών και του συντονιστή οικειότητας της σειράς πριν από τα γυρίσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σεξ είναι ένα σημαντικό θέμα στα βιβλία της Ριντ.

Ο Κόνορ Στόρι είπε στον συντονιστή οικειότητας ότι «δεν έχει πρόβλημα με τα παθιασμένα φιλιά ή να με το να φοράει λίγα (ή και καθόλου) ρούχα. Το μόνο που δεν θα έκανε ήταν σεξ».

Ο Γουίλιαμς είχε την ίδια αντίδραση, σύμφωνα με το GQ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GQ (@gq)

Μετά τα γυρίσματα, ο Στόρι και ο Γουίλιαμς έκαναν τατουάζ την ίδια φράση, «το σεξ πουλάει» και εξήγησαν την αλλόκοτη απόφαση τους σε μια συνέντευξη που δημοσίευσε η HBO.

«Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σλόγκαν ‘το σεξ πουλάει’ γιατί νομίζω ότι ήταν μια ειρωνική, κάπως χιουμοριστική φράση», εξήγησε ο Στόρι, προσθέτοντας ότι, για ορισμένους θεατές, το να «βλέπουν αυτούς τους [χαρακτήρες] να ερωτεύονται τρελά» είναι το «κερασάκι στην τούρτα».

*Με πληροφορίες από: People

