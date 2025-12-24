Ρεπόρτερ των New York Times προσφεύγει κατά των εταιρειών ΑΙ για πειρατεία των βιβλίων του
Ο Τζον Καρέιρου, γνωστός από το βιβλίο του Bad Blood, υπέβαλε αγωγή κατά πέντε εταιρειών ΑΙ που χρησιμοποίησαν βιβλία του στην εκπαίδευση chatbot.
Ερευνητικός δημοσιογράφος των New York Times που καλύπτει θέματα της Σίλικον Βάλεϊ υπέβαλε αγωγή κατά της Google, της xAI, της Anthropic, της Meta Platforms και της Perplexity κατηγορώντας τες ότι χρησιμοποίησαν χωρίς άδεια τα βιβλία τους για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).
Ο Τζον Καρέιρου, γνωστός από το βιβλίο του Bad Blood, προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια μαζί με πέντε άλλους συγγραφείς, αναφέρει το Reuters.
Είναι μια από τις πολλές αγωγές που έχουν υποβληθεί από συγγραφείς, μουσικούς, εκδότες και άλλους δημιουργούς που διαμαρτύρονται ότι οι εταιρείες ΑΙ παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία τους ταΐζοντάς την στα chatbot.
Η αγωγή του Καρέιρου είναι πάντως η πρώτη που βάζει στο στόχαστρο την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.
Σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, ο Καρέιρου και οι συνάδελφοί του δεν επιθυμούν να ενωθούν σε συλλογική αγωγή, ένα είδος προσφυγής που όπως καταγγέλλουν ευνοεί τους εναγόμενους επιτρέποντάς τους να διαπραγματεύονται μια κοινή εξωδικαστική συμφωνία με όλους τους ενάγοντες.
Τον Αύγουστο, η αμερικανική Anthropic επέλυσε με συμβιβαστικό συμβιβασμό 1,5 δισ. δολαρίων την αγωγή που είχε δεχθεί από ομάδα συγγραφέων για την χρήση εκατομμυρίων βιβλίων.
Σύμφωνα με το κείμενο της νέας αγωγής, οι ενάγοντες της Anthropic θα αποζημιωθούν μόλις με το 2% της ανώτατης προβλεπόμενης ποινής των 200.000 δολαρίων για κάθε περίπτωση παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας.
