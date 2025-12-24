newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το ωράριο των τραπεζών τις ημέρες των γιορτών
Ελλάδα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 07:51

Το ωράριο των τραπεζών τις ημέρες των γιορτών

Δείτε ποιες ημέρες των γιορτών θα παραμείνουν κλειστές οι τράπεζες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Στο ρυθμό των γιορτών μπαίνουν και οι τράπεζες, με τις ημέρες λειτουργίας και τις αργίες για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να έχουν ήδη καθοριστεί.

Οι συναλλασσόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου, οπότε και οι τράπεζες θα παραμείνουν ανοιχτές.

Ωστόσο, οι πύλες των υποκαταστημάτων των τραπεζών θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό κατά το διήμερο των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου (Σύναξη της Θεοτόκου). Μετά το πέρας των αργιών, οι τράπεζες θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου.

Ανάλογο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και την επόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όμως θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου. Θα είναι ανοιχτές ωστόσο την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Τελευταία τραπεζική αργία της εορταστικής περιόδου είναι η Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων.

Υπενθυμίζεται ότι για το διάστημα των αργιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των συστημάτων e-banking, mobile banking και των ΑΤΜ, ωστόσο οι εκτελέσεις εμβασμάτων προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις λόγω των επίσημων διατραπεζικών αργιών

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Economy
Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 23.12.25

Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 35χρονος να είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου - Ερευνάται αν το οπλοστάσιο και τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην αποθήκη 37χρονου στα Καλύβια στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν προετοιμαστεί για αυτόν

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα
«Έχω μάρτυρες» 23.12.25

Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Αλεξανδρούπολη 23.12.25

«Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» - Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ουρές χιλιομέτρων 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ευρώπη: Τα στεγαστικά δάνεια «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα
Οικονομία 24.12.25

Τα στεγαστικά δάνεια στην Ευρώπη «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα

Τα στεγαστικά δάνεια επηρεάζονται άμεσα από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και από τις τάσεις της αγοράς σε κάθε χώρα. Σε τι κάνουν περικοπές οι Ευρωπαίοι για να τα βγάλουν πέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 24.12.25

Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα

Σύνταξη
«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο
Κόσμος 24.12.25

«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σύνταξη
Ρωσία: Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Αναφορές για έκρηξη 24.12.25

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Την περιοχή όπου σημειώθηκε το «συμβάν» στη Μόσχα απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης

Σύνταξη
Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Και όμως γίνεται 24.12.25

Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;

Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά η Δύση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν σεβαστεί την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: τη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί είναι χαμηλά τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις
Επιτροπή Ανταγωνισμού 24.12.25

Η «τρύπα» στον αποταμιευτικό «κουμπαρά» των νοικοκυριών - Τι συμβαίνει με τα χαμηλά επιτόκια στις προθεσμιακές

Το φαινόμενο των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά (δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες «ψαλίδες» στην Ευρώπη), μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Στρατιωτική απειλή 24.12.25

Σκληρό μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν με πτήση ρωσικού drone πάνω από την Αγκυρα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο