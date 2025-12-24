Ο κύκλος εργασιών της παραγωγής ασφαλίστρων το δεκάμηνο του 2025 – Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους κλάδοι

Mία ανάσα από τα 5 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα σε 4,926 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, καταγράφοντας άνοδο 5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό δεκάμηνο.

Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε σε 2,289 δισ. ευρώ με αύξηση 1,6% ενώ το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων κατά Ζημιών έφτασε τα 2,636 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 8,4%.

Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους κλάδοι σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Ειδικότερα οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αναλύονται σε Αστική Ευθύνη Οχημάτων με παραγωγή 690,55 εκατ. ευρώ και αύξηση 5,4% και λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών με 1,945 δισ. ευρώ και αύξηση 9,5%.

Η Αστική Ευθύνη Χερσαίων Οχημάτων έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον κλάδο με μερίδιο 26,2% και ακολουθούν οι ασθένειες με 17,6%, πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης με 15,7%, χερσαία οχήματα με 11,4%, λοιπές ζημίες αγαθών με 6,5%, γενική αστική ευθύνη με 5,8%, η βοήθεια επίσης με 5,8%, διάφορες χρηματικές απώλειες με 3%, οι πιστώσεις με 2% και τα ατυχήματα με 1,9%.

Στον κλάδο των ασφαλίσεων Ζωής, στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, η παραγωγή στο δεκάμηνο διαμορφώθηκε σε 1,017 δισ. ευρώ με αύξηση 4,4% και η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων με παραγωγή 265,8 εκατ. ευρώ και μείωση 3,4%.

Η παραγωγή ασφαλίστρων τον Οκτώβριο

Η συνολική παραγωγή ασφάλιστρων μηνός Οκτωβρίου 2025 παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Σεπτεμβρίου 2025 κατά 2,8%. Αναλύεται σε αύξηση κατά 3,9% για τις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 8,1% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, καταγράφει αύξηση κατά 4,0%. Αναλύεται σε μείωση 0,4% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση 8,2% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στην σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ συνολικά ανταποκρίθηκαν 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 13 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Πηγή: ot.gr