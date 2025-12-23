Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Δευτέρα πως θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, νέα ξεκάθαρη προειδοποίηση καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας (στις φωτογραφίες αρχείου, επάνω, από το Reuters, Μαδούρο, αριστερά, και Τραμπ).

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», λέει ο Τραμπ

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

🚨 REPORTER: Is the goal in Venezuela to force Nicolas Maduro from power? PRESIDENT TRUMP: Well, I think it probably would. I can’t tell that. That’s up to HIM. I think it’d be smart for him to do that! But again, we’re gonna find out… Maduro is feeling the HEAT! 👀🔥 pic.twitter.com/XInAvkVgQi — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 22, 2025

Η απάντηση Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, εν μέσω ολοένα εντεινόμενης πίεσης της Ουάσιγκτον, που έχει αναπτύξει αρμάδα στην Καραϊβική, βομβάρδισε δεκάδες ταχύπλοα που υποπτευόταν πως διακινούσαν ναρκωτικά και προχώρησε στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο κ. Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ