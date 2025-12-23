Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν χθες Δευτέρα λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🤬 This evening, the enemy again attacked Odesa with strike UAVs. As a result of the attack, the port infrastructure and a civilian vessel were damaged, — the head of the Odesa OVA, Oleh Kiper. pic.twitter.com/0TOjmhan3c — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 22, 2025

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών UAV μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Russia has struck port infrastructure and a ship in Odessa, – OVA chief Kiper pic.twitter.com/J2GbHUe98r — cvetko35 (@cvetko35) December 22, 2025

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας.

🔴 About 30 containers loaded with flour and vegetable oil caught fire at the port of Pivdennyi, following another Russian attack on the ports of Odesa region overnight on December 22.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/AjHgfMJAxN — Latifundist.сom (@LatifundistCom) December 22, 2025

Απειλή Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, εν είδει αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

Πηγή: ΑΠΕ