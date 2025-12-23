Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Στο στόχαστρο πλοίο και λιμενικές υποδομές
Δεύτερη επίθεση μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό, πλήττοντας ένα πλοίο και λιμενικές εγκαταστάσεις.
Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν χθες Δευτέρα λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στην Οδησσό
Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών UAV μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας.
Απειλή Πούτιν
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, εν είδει αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.
Πηγή: ΑΠΕ
