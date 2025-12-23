Νεκρός σε τροχαίο ο συνδημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα – Η στιγμή που η Ferrari τυλίγεται στις φλόγες

Ο Βινς Ζαμπέλα, ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών και συνδημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Call of Duty», σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία Electronic Arts.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, μια Ferrari, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ζαμπέλα οδηγούσε το όχημα.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», ανέφερε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετεδωσε το NBC:

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty το 2003 μαζί με τους Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ. Η σειρά βιντεοπαιχνιδιών, εμπνευσμένη αρχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την μία από τις πιο εμπορικές στην ιστορία των video games.

Πέρα από το Call of Duty, ο Βινς Ζαμπέλα υπέγραψε επίσης επιτυχημένους τίτλους όπως τα Medal of Honor, Titanfall και Apex Legends, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Vince Zampella has sadly passed away at the age of 55 in a car accident. He was a co-creator of the Call of Duty franchise as well as the co-founder of Infinity Ward and Respawn Entertainment. He was currently working as the head of Battlefield pic.twitter.com/y83Oflnzsz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 22, 2025

Το 2010 αποχώρησε από την Activision έπειτα από σύγκρουση με την εταιρεία, με τη δικαστική διαμάχη να λήγει εξωδικαστικά το 2012. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Electronic Arts, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του Battlefield 6.

Η Infinity Ward, το στούντιο πίσω από το Call of Duty, αποχαιρέτησε τον Ζαμπέλα με συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας πως «η κληρονομιά του στην ψυχαγωγία είναι ανυπολόγιστη».