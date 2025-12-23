Κίνηση στους δρόμους: Τεράστιες ουρές σε Αττική Οδό και Κηφισό
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους κυριότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου και σήμερα Τρίτη το μεσημέρι
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, με την κίνηση να δοκιμάζει την αντοχή των οδηγών.
Να σημειωθεί ότι οι πρώτοι εκδρομείς των Χριστουγέννων βρίσκονται ήδη στους δρόμους.
Στο κόκκινο η κίνηση στην Αττική Οδό
Στην Αττική οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20′-25′ από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Λαμία.
Στο ρεύμα προς Κόρινθο υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος του Χαϊδαρίου ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Ελαιώνα.
Κατά τα λοιπά τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας, στο Σκαραμαγκά, στον Κηφισό, αλλά και κατά τόπους στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας.
Στο κέντρο της Αθήνας
Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.
Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, η κίνηση είναι κατά διαστήματα επιβαρυμένη, με μικρές καθυστερήσεις.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο οδικό δίκτυο περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, λόγω αυξημένης κίνησης.
