Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μέταλλα παγκοσμίως, και χρησιμοποιείται σχεδόν σε οτιδήποτε λειτουργεί με ηλεκτρισμό.

Είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Αλλά ενώ η ζήτηση για χαλκό αυξάνεται, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρξει αρκετή προσφορά εν μέσω πρόσφατων διακοπών παραγωγής και των δυσκολιών στην κατασκευή νέων ορυχείων και στην επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

Η αγορά έχει πληγεί από μια σειρά διακοπών λειτουργίας ορυχείων φέτος, από τη Χιλή μέχρι την Ινδονησία. Οι επίμονοι φόβοι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβάλει δασμούς σε επεξεργασμένα προϊόντα έχουν επίσης οδηγήσει στη συσσώρευση αποθεμάτων στις ΗΠΑ, εξαντλώντας τα αποθέματα αλλού. Καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά αυξάνονται, οι τιμές του μετάλλου σημειώνουν διαδοχικά ρεκόρ.

Τι οδηγεί τη ζήτηση για χαλκό;

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την αύξηση της ζήτησης χαλκού έχουν επισκιαστεί από την αδυναμία στην Κίνα, τον κορυφαίο καταναλωτή του «κόκκινου μετάλλου» στον κόσμο. Η αγορά ακινήτων της χώρας έχει κολλήσει σε μια μακροχρόνια ύφεση που έχει μειώσει την ανάγκη για υδραυλικές εγκαταστάσεις και καλωδιώσεις χαλκού, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν υποτονικές, επηρεάζοντας την όρεξη για τελικά προϊόντα όπως οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται ισχυρή δυναμική στην παγκόσμια ζήτηση χαλκού μακροπρόθεσμα. Στο βασικό του σενάριο το Bloomberg εκτιμά ότι η κατανάλωση θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο έως το 2035.

Οι βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη συνεχιζόμενη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας, την αυξανόμενη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και την επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να απαιτούν τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερο χαλκό από ένα ισοδύναμο με βενζινοκινητήρα ή ντίζελ, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Χαλκού.

Υπάρχει επίσης ο πολλαπλασιασμός των κέντρων δεδομένων για την Τεχνητή Νοημοσύνη που μόλις ξεκινά. Ο χαλκός είναι ζωτικό μέρος των διακομιστών, των συστημάτων ψύξης, των συνδέσεων ρεύματος και πολυάριθμων εξαρτημάτων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας. Τα κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πιο πυκνά και ενεργοβόρα από τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέσσερις φορές περισσότερο χαλκό, σύμφωνα με την TCu29, πάροχο ψηφιακών tokens με υποστήριξη χαλκού.

Θα υπάρχει επαρκής προσφορά χαλκού;

Η αγορά χαλκού αναμένεται να εισέλθει σε έλλειμμα προσφοράς την επόμενη δεκαετία, πιθανώς ήδη από το 2026, εκτιμά το Bloomberg.

Αρκετά βασικά ορυχεία χαλκού αντιμετώπισαν λειτουργικά προβλήματα το 2025 και ορισμένες εταιρείες εξόρυξης μείωσαν τις προβλέψεις παραγωγής τους. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, η σεισμική δραστηριότητα προκάλεσε πλημμύρες στο συγκρότημα Kamoa-Kakula της Ivanhoe Mines στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και μια θανατηφόρα κατάρρευση σήραγγας στο ορυχείο El Teniente της Codelco στη Χιλή.

Στην Ινδονησία, το ορυχείο χαλκού Grasberg της Freeport-McMoRan, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, επλήγη από μια θανατηφόρα κατολίσθηση λάσπης.

Αυτές οι αποτυχίες έχουν επιδεινώσει την πίεση στα χυτήρια χαλκού. Για χρόνια, η δυναμικότητα τήξης, ιδιαίτερα στην Κίνα, έχει επεκταθεί ταχύτερα από την παραγωγή των μεταλλωρύχων, διαβρώνοντας τα ήδη μικρά περιθώρια κέρδους των χυτηρίων.

Ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος που τα χυτήρια που επιθυμούν να αγοράσουν ημικατεργασμένο μετάλλευμα στην ελεύθερη αγορά έπρεπε να πληρώσουν για το προνόμιο της τήξης του αντί να αφαιρέσουν αυτό το κόστος. Σε περίπτωση που τα χυτήρια μειώσουν την παραγωγή τους για να περιορίσουν τις απώλειες, αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την προσφορά χαλκού.

Ενώ ανακυκλώνεται περισσότερος χαλκός, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να καλύψει τη ζήτηση, επομένως η μόνη εναλλακτική λύση είναι να… σκάψουμε περισσότερο στο έδαφος.

Πόσο εύκολο είναι να ενισχυθεί η προσφορά χαλκού;

Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την ουσιαστική αύξηση της παραγωγής. Επειδή ο χαλκός αποτελεί κλασικό δείκτη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς αυξάνεται και μειώνεται παράλληλα με τη βιομηχανική παραγωγή, οι εξορύκτες είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την υπερβολικά γρήγορη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, φοβούμενοι ότι θα παγιδευτούν από τη μείωση της ζήτησης.

Σε αυτό προστίθεται ένα βαθύτερο, πιο διαρθρωτικό πρόβλημα: Η εξόρυξη νέων κοιτασμάτων γίνεται όλο και πιο δύσκολη και δαπανηρή καθώς οι ποιότητες μεταλλεύματος μειώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εξορυχθεί περισσότερο πέτρωμα για να εξασφαλιστεί η ίδια ποσότητα μετάλλου.

Ο αυξανόμενος έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης χαλκού καθιστά επίσης πιο πολιτικά δύσκολη και δαπανηρή την ανάπτυξη νέων έργων.

Οι υψηλότερες τιμές θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα στους εξορύκτες να επενδύσουν σε νέα περιουσιακά στοιχεία, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο ανακαλύπτονται νέες πηγές χαλκού επιβραδύνεται. Από τα 239 μεγάλα κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν μεταξύ 1990 και 2023, μόνο 14 ήταν τα τελευταία δέκα χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση της S&P Global. Ο μέσος χρόνος από την ανακάλυψη έως την πρώτη παραγωγή είναι πάνω από 15 χρόνια.

Εν μέσω των δυσκολιών στην έναρξη νέων ορυχείων, οι εταιρείες εξόρυξης στρέφονται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι κορυφαίοι προμηθευτές χαλκού στον κόσμο

Μόνο τρεις χώρες είναι υπεύθυνες για σχεδόν το 50% της εξορυγμένης παραγωγής χαλκού: η Χιλή, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και το Περού. Συνήθως επεξεργάζονται μεγάλο μέρος του μεταλλεύματος τοπικά για να δημιουργήσουν ένα πιο συμπυκνωμένο προϊόν πριν το εξαγάγουν αλλού για να τηχθεί σε καθαρό χαλκό.

Η Κίνα έχει μόνο τα όγδοα μεγαλύτερα αποθέματα χαλκού στον κόσμο, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, γεγονός που την τοποθετεί πίσω από τους ηγέτες στη Λατινική Αμερική και ακόμη και τις ΗΠΑ. Αλλά το αντισταθμίζει αυτό αρπάζοντας ορυχεία στο εξωτερικό και δημιουργώντας τεράστια δυναμικότητα τήξης στην εγχώρια αγορά.

Η Κίνα αντιπροσώπευε περισσότερο από το 40% της παγκόσμιας παραγωγής εξευγενισμένου χαλκού το 2024.

Η επιρροή της Κίνας σε μια τόσο στρατηγική βιομηχανία έχει κάνει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να νιώθουν άβολα και τώρα αναζητούν να προμηθεύονται και να εξευγενίζουν πιο κρίσιμα ορυκτά στην εγχώρια αγορά ή σε πιο φιλικά κράτη.

Ο ρόλος των αμερικανικών δασμών στην αγορά χαλκού

Η τιμολόγηση του χαλκού και οι εμπορικές ροές έχουν ανατραπεί από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια τον Φεβρουάριο να επιβάλει δασμούς εισαγωγής στο μέταλλο σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εγχώρια προσφορά των ΗΠΑ. Απροσδόκητα γλίτωσε το εξευγενισμένο μέταλλο, επιβάλλοντας δασμό 50% στα ημιτελή προϊόντα χαλκού, όπως σωλήνες και καλώδια, και στα λεγόμενα παράγωγα προϊόντα, όπως τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μόνο από τον Αύγουστο.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επανεξετάσει την απόφασή του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οι φόβοι για επικείμενους δασμούς σε μορφές χαλκού εμπορευμάτων έχουν οδηγήσει για άλλη μια φορά τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο Comex της Νέας Υόρκης πάνω από τις τιμές του χαλκού σε άλλα παγκόσμια χρηματιστήρια, αναβιώνοντας το κερδοφόρο χάσμα τιμών που εκμεταλλεύτηκαν οι traders νωρίτερα το 2025.

Καθώς οι traders έσπευσαν να κεφαλαιοποιήσουν το premium, τεράστιοι όγκοι του κόκκινου μετάλλου έχουν κατευθυνθεί προς τις ακτές των ΗΠΑ. Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, τα αποθέματα χαλκού στο Comex ήταν σχεδόν πέντε φορές υψηλότερα από ό,τι στην αρχή του έτους.

Οι παραγωγοί έχουν επίσης ανακοινώσει ότι θα χρεώνουν ρεκόρ premium σε πελάτες στην Ευρώπη και την Ασία το 2026, ζητώντας ουσιαστικά από αυτούς τους αγοραστές να τους αποζημιώσουν για τα πρόσθετα κέρδη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν πουλώντας στις ΗΠΑ.

Ο μεγάλος έμπορος μετάλλων Mercuria Energy Group προειδοποίησε ότι αυτή η δυναμική του εμπορίου θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια σημαντική παγκόσμια συμπίεση της προσφοράς μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

