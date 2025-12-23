Σε ιστορικό υψηλό ανήλθε η τιμή του χαλκού, που ξεπέρασε το όριο των 12.000 δολαρίων ανά τόνο για πρώτη φορά, καθώς οι ανησυχίες για τους δασμούς των ΗΠΑ και τις πιθανές ελλείψεις τροφοδότησαν το ανοδικό σερί που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

Το βιομηχανικό μέταλλο, το οποίο θεωρείται δείκτης για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, αυξήθηκε κατά 1% στα 12.039 δολάρια ανά τόνο στις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο.

Ο χρυσός και το ασήμι ανέβηκαν επίσης σε νέα ιστορικά υψηλά την Τρίτη, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο.

Οι τιμές ρεκόρ του χαλκού «βοηθήθηκαν από τις προοπτικές περαιτέρω στήριξης της οικονομίας στην Κίνα», δήλωσε στους Financial Times o Τζον Μάγιερ αναλυτής στην εταιρεία εταιρικών συμβουλών SP Angel. Ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ οδήγησε επίσης υψηλότερα τις τιμές τόσο των πολύτιμων όσο και των βασικών μετάλλων, πρόσθεσε.

Το κόκκινο μέταλλο έχει ανακάμψει οδηγούμενο σε μια σειρά από ιστορικά υψηλά από τον Οκτώβριο, όταν σοβαρά περιστατικά σε μεγάλα ορυχεία έπληξαν την παραγωγή και πυροδότησαν φόβους για ελλείψεις στην προσφορά. Ακόμα και πριν από αυτό, οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι ελλείψεις θα εμφανίζονταν τα επόμενα χρόνια καθώς η ζήτηση θα αυξανόταν.

Σημαντικές ελλείψεις χαλκού το 2026

«Ακόμα και σε έναν κόσμο με αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 2%, θα αναμέναμε σημαντικά ελλείμματα στην αγορά χαλκού κατά το επόμενο έτος», δήλωσαν αναλυτές της Jefferies αυτή την εβδομάδα.

Η πρόσφατη ανοδική πορεία έχει επίσης τροφοδοτηθεί από τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα η κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς εισαγωγής στον χαλκό τον επόμενο χρόνο. Οι τρέχοντες δασμοί στοχεύουν τις ανησυχίες ότι πιθανοί μελλοντικοί δασμοί μπορεί να έχουν ενθαρρύνει τους εμπόρους να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες στις ΗΠΑ.

Μεγάλοι όγκοι έχουν ήδη συσσωρευτεί στις ΗΠΑ φέτος και η συνεχιζόμενη ροή προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να «συμπιέσει την τοπική προσφορά στην Κίνα και αλλού στον κόσμο», δήλωσε ο Μάγιερ.

Ο χαλκός βρίσκεται σε καθ’ οδόν για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδό του από το 2009, έχοντας αυξηθεί κατά 37% μέχρι στιγμής το 2025.

Πηγή: ot.gr