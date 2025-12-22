Το CBS News ανέβαλε επ’ αόριστον την προβολή επεισοδίου της εκπομπής 60 Minutes αφιερωμένου στη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ, λίγες ώρες προτού προβληθεί χθες Κυριακή, διευκρινίζοντας πως θα μεταδοθεί κάποια στιγμή στο μέλλον (φωτογραφία του Reuters, επάνω, από το εσωτερικό της διαβόητης φυλακής).

Η ανακοίνωση έγινε περίπου τρεις ώρες πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ «Inside CECOT».

Η αναβολή ανακοινώθηκε καθώς το CBS News προχωρά σε αλλαγές αφού ανέλαβε η νέα διευθύντρια ειδήσεων

Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ» για να προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Το CBS News απέσυρε επίσης από τον ιστότοπό του τρέιλερ του επεισοδίου της εκπομπής 60 Λεπτά.

Στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Paramount Plus, η ανταποκρίτρια Σάριν Αλφόνσι συζητούσε με πρόσφατα αποφυλακισμένους για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που αντιμετώπισαν στη φυλακή αυτή, η οποία έχει βαφτιστεί «κέντρο εγκλεισμού τρομοκρατίας», φράση που σχηματίζει το ακρώνυμό της στα ισπανικά.

Αμφιλεγόμενη επιλογή

Η απόφαση ανακοινώθηκε καθώς το δίκτυο προχωρά σε αλλαγές αφού ανέλαβε διευθύντρια ειδήσεων η Μπάρι Γουάις, τον Οκτώβριο, οπότε η μητρική του δικτύου Paramount Skydance αγόρασε τη διαδικτυακή έκδοσή της The Free Press.

Η κ. Γουάις, δημοσιογράφος με συντηρητική ιδεολογία, που εργάστηκε ως σχολιάστρια στις εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal, χαρακτηρίστηκε μάλλον αμφιλεγόμενη επιλογή για τη διεύθυνση ειδήσεων του δικτύου, με δεδομένη την απειρία της στο πεδίο αυτό.

Τη 10η Οκτωβρίου, άλλαξε παρουσιαστή στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, αναθέτοντας τον καίριο ρόλο στον Τόνι Ντεκόπιλ, ως τώρα παρουσιαστή πρωινής εκπομπής, κι απομακρύνοντας τους Τζον Ντίκερσον και Μορίς ΝτιΜπουά.

Στη CECOT, πελώρια φυλακή που οικοδομήθηκε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε κατά των συμμοριών, μετήχθησαν νωρίτερα φέτος εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επικίνδυνους εγκληματίες» χωρίς καμιά απόδειξη για αυτό, ούτε δίκη.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησης σε αυτήν τη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ