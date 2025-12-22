Η δικαιοσύνη του Ελ Σαλβαδόρ, όπου ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε έχει κηρύξει «πόλεμο» στις συμμορίες, καταδίκασε δεκάδες μέλη της Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) σε κάθειρξη αιώνων, με την ποινή ενός από τους κατηγορούμενους να ξεπερνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η εισαγγελία (στη φωτογραφία από το Χ, @FGR_SV, επάνω, ορισμένα από τα καταδικασθέντα μέλη της συμμορίας).

Από τον Μάρτιο του 2022 ο πρόεδρος Μπουκέλε έχει υιοθετήσει ένα «καθεστώς εξαίρεσης» που επιτρέπει τις συλλήψεις χωρίς την έκδοση εντάλματος.

Ενα μέλος της MS-13 καταδικάστηκε σε κάθειρξη 1.335 ετών και άλλοι δέκα σε ποινές από 463 έως και 958 χρόνια φυλάκισης

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί έκτοτε και περίπου 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού αθωώθηκαν από τα δικαστήρια, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Η εισαγγελία έκανε γνωστό χθες μέσω της πλατφόρμας Χ ότι 248 μέλη της MS-13 καταδικάστηκαν σε «παραδειγματικές ποινές» για 43 ανθρωποκτονίες και 42 εξαφανίσεις ανθρώπων, μεταξύ άλλων εγκλημάτων. Δεν διευκρινίστηκε πότε εκδόθηκε η απόφαση, ούτε αν επρόκειτο για ομαδικές δίκες.

Ενα μέλος της συμμορίας, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 1.335 ετών. Αλλοι δέκα καταδικάστηκαν σε ποινές από 463 έως και 958 χρόνια κάθειρξης.

Δολοφονίες και εκβιασμοί

Μεταξύ των εγκλημάτων που αποδίδονται στην MS-13 από το 2014 μέχρι το 2022 είναι οι δολοφονίες ενός φοιτητή και μιας παίκτριας ποδοσφαίρου, καθώς και πολλές περιπτώσεις εκβιασμού καταστηματαρχών και παραβίασης οικογενειακού ασύλου.

Με τα μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Μπουκέλε ενάντια στις συμμορίες μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ανθρωποκτονιών στο Σαλβαδόρ, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιώματα καταγγέλλουν καταχρήσεις εκ μέρους των δυνάμεων της τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ