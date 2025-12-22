Ηράκλειο: «Δώρο ζωής» από 77χρονη – Χάρισε φως με τον θάνατό της
Οικογένεια 77χρονης δώρισε τους κερατοειδείς της
Μία συγκινητική απόφαση πήρε η οικογένεια 77χρονης στο Ηράκλειο, αφού αποφάσισαν να δωρίσουν τους κερατοειδείς της.
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου λοιπόν ολοκληρώθηκε η λήψη των κερατοειδών που προσφέρθηκαν από την 77χρονη δότρια, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, όπου είχε διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατός της.
Από τη διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράστηκαν τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και ευχαριστίες «για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά ιστών, σε συνανθρώπους μας».
«Η Διοίκηση του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ” ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς ιστών με απόλυτο σεβασμό προς τη δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του ΠΑΓΝΗ για την αφαίρεση των κερατοειδών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), της τοπικής Συντονίστριας Μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου.
