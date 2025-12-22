newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κτηνοτρόφοι: Ποια χρέη μπαίνουν στον «πάγο» – Τι πρέπει να γνωρίζουν
Agro-in 22 Δεκεμβρίου 2025 | 19:40

Κτηνοτρόφοι: Ποια χρέη μπαίνουν στον «πάγο» – Τι πρέπει να γνωρίζουν

Ποιες καταβολές παρατείνονται και για ποιες αναστέλλεται η είσπραξη τους – Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι κτηνοτρόφοι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Την παράταση καταβολής και την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τις εκμεταλλεύσεις, προβλέπει ρύθμιση, η οποία αφορά τα χρέη που έχουν οι κτηνοτρόφοι, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της καθολικής θανάτωσης των ζώων από ευλογιά προβάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ΚΥΑ, των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία πήρε ΦΕΚ, προβλέπεται η παράταση καταβολή βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών, η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στην ΑΑΔΕ και προς ΟΤΑ και Ν.Π αυτών.

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων από την ΑΑΔΕ οφειλών, ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα αυτών

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ΥπΑΑΤ αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΓΔΗΛΕΔ της ΑΑΔΕ καθώς και στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών πίνακες που περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο.

Στην περίπτωση που μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση δικαιούται να ενταχθεί στην παραπάνω ρύθμιση αλλά τα στοιχεία της δεν έχουν αποσταλεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη ΓΔΗΛΕΔ της ΑΑΔΕ, δύναται να αιτηθεί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία της ΑΑΔΕ τη χορήγηση των ρυθμίσεων προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απόφαση λήψης μέτρων σε μολυσμένη εκμετάλλευση
  • Πρακτικό θανάτωσης και καταστροφής ζώων μολυσμένης εκμετάλλευσης

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της καθολικής θανάτωσης των ζώων, στο πλαίσιο επιβολής μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης νόσου,

i. μέχρι και τις 17.10.2025 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 17.10.2025 μέχρι και 31.12.2026 παρατείνονται μέχρι και την 31.12.2026,

ii. από τις 18.10.2025, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου μέχρι και 31.12.2026 παρατείνονται μέχρι και την 31.12.2026.

Οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της θανάτωσης, μέχρι και τις 31.12.2026 παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Ειδικότερα, οι δόσεις ρυθμίσεων καταβάλλονται από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του τελευταίου μήνα του προγράμματος, με ταυτόχρονη παράταση του συνολικού προγράμματος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για ίσο αριθμό μηνών με τη διάρκεια της χορηγηθείσας παράτασης καταβολής.

Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου αντίστοιχα, και μέχρι τις 31.12.2026, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Υπηρεσία στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της οποίας έχουν καταχωρισθεί οι οφειλές αυτές.

Ομοίως, ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου, και μέχρι τις 31.12.2026, αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις σχετικές διατάξεις.

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της θανάτωσης ζώων:

i. μέχρι και τις 17.10.2025 η πληρωμή των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμων την 17.10.2025 οφειλών αναστέλλεται από 17.10.2025 μέχρι και 31.12.2026,

ii. από τις 18.10.2025, η πληρωμή των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμων την ημερομηνία επιβολής του μέτρου οφειλών αναστέλλεται από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου μέχρι και 31.12.2026.

Ποσά που έχουν αποδοθεί από αναγκαστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου και μέχρι τις 31.12.2026 για την είσπραξη των οφειλών του παρόντος άρθρου, επιστρέφονται κατά τις κείμενες διατάξεις στον δικαιούχο. Ποσά που έχουν καταβληθεί ή συμψηφισθεί ή παρακρατηθεί μέσω απόδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εντός του ως άνω αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, δεν επιστρέφονται.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται για τις αντίστοιχες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Αναστολή είσπραξης οφειλών προς ΟΤΑ και Ν.Π. αυτών

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο,

i. μέχρι και τις 17.10.2025, η πληρωμή των βεβαιωμένων στους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ληξιπρόθεσμων την 17.10.2025 οφειλών από κάθε είδους τέλη-δικαιώματα και εισφορές, αναστέλλεται από 17.10.2025 μέχρι και 31.12.2026,

ii. από τις 18.10.2025, η πληρωμή των βεβαιωμένων στους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ληξιπρόθεσμων την ημερομηνία επιβολής του μέτρου οφειλών από κάθε είδους τέλη-δικαιώματα και εισφορές, αναστέλλεται από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου μέχρι και 31.12.2026.

Τυχόν δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, ή δόσεις από έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ, που λήγουν ή έληξαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου, μέχρι και τις 31.12.2026 παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Ειδικότερα, οι δόσεις ρυθμίσεων καταβάλλονται από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του τελευταίου μήνα του προγράμματος, με ταυτόχρονη παράταση του συνολικού προγράμματος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για ίσο αριθμό μηνών με τη διάρκεια της χορηγηθείσας παράτασης καταβολής.

Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου, και μέχρι τις 31.12.2026, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Υπηρεσία στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της οποίας έχουν καταχωρηθεί οι οφειλές αυτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Tεχνητή νοημοσύνη
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά – Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας
Φωτογραφίες και βίντεο 22.12.25 Upd: 14:13

Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά - Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό επιβάλλει ολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας
Όσα καταγγέλλει 21.12.25

«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας

Ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει ότι θα καταθέσει μηνύσεις. «Ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25 Upd: 19:29

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως». Αθώος δηλώνει ο ίδιος και ετοιμάζεται να προσφύγει κατά των συκοφαντών.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα – «Έλεγαν ότι τα αποτέφρωσαν όμως έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη»
«Υγειονομική βόμβα» 21.12.25

«Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη» - Σοβαρή καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα από ευλογιά

Ο κτηνοτρόφος, τα πρόβατα του οποίου νόσησαν από ευλογιά και θανατώθηκαν με απόφαση της Περιφέρειας, καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στο χωράφι του αντί να αποτεφρωθούν και απλά σκεπάστηκαν με λίγο χώμα

Σύνταξη
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
Agro-in 21.12.25

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση
Δεν υποχωρούν 20.12.25

Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα μπλόκα, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Η «lequipe.fr» σε αποκλειστικό της δημοσίευμα όπως υποστηρίζει, Ο 19χρονος διεθνής Βραζιλιάνος Έρντρικ που δυσκολεύεται να βρει χρόνο συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, πρόκειται να παραχωρηθεί δανεικός στη Λιόν τον προσεχή Ιανουάριο. Η γαλλική ομάδα και η «βασίλισσα» κατέληξαν σε συμφωνία τη Δευτέρα για εξάμηνο δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, ωστόσο. Ο προπονητής του Πάουλο Φονσέκα προορίζει […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Ελλάδα 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Από την Εθνοσυνέλευση 22.12.25

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»
Καταγγελία 22.12.25

Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Καραλής - Όλα τα βραβεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Προσιτή κατοικία 22.12.25

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά

Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο