Την παράταση καταβολής και την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τις εκμεταλλεύσεις, προβλέπει ρύθμιση, η οποία αφορά τα χρέη που έχουν οι κτηνοτρόφοι, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της καθολικής θανάτωσης των ζώων από ευλογιά προβάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ΚΥΑ, των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία πήρε ΦΕΚ, προβλέπεται η παράταση καταβολή βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών, η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στην ΑΑΔΕ και προς ΟΤΑ και Ν.Π αυτών.

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων από την ΑΑΔΕ οφειλών, ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα αυτών

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ΥπΑΑΤ αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΓΔΗΛΕΔ της ΑΑΔΕ καθώς και στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών πίνακες που περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο.

Στην περίπτωση που μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση δικαιούται να ενταχθεί στην παραπάνω ρύθμιση αλλά τα στοιχεία της δεν έχουν αποσταλεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη ΓΔΗΛΕΔ της ΑΑΔΕ, δύναται να αιτηθεί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία της ΑΑΔΕ τη χορήγηση των ρυθμίσεων προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απόφαση λήψης μέτρων σε μολυσμένη εκμετάλλευση

Πρακτικό θανάτωσης και καταστροφής ζώων μολυσμένης εκμετάλλευσης

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της καθολικής θανάτωσης των ζώων, στο πλαίσιο επιβολής μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης νόσου,

i. μέχρι και τις 17.10.2025 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 17.10.2025 μέχρι και 31.12.2026 παρατείνονται μέχρι και την 31.12.2026,

ii. από τις 18.10.2025, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου μέχρι και 31.12.2026 παρατείνονται μέχρι και την 31.12.2026.

Οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της θανάτωσης, μέχρι και τις 31.12.2026 παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Ειδικότερα, οι δόσεις ρυθμίσεων καταβάλλονται από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του τελευταίου μήνα του προγράμματος, με ταυτόχρονη παράταση του συνολικού προγράμματος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για ίσο αριθμό μηνών με τη διάρκεια της χορηγηθείσας παράτασης καταβολής.

Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου αντίστοιχα, και μέχρι τις 31.12.2026, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Υπηρεσία στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της οποίας έχουν καταχωρισθεί οι οφειλές αυτές.

Ομοίως, ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου, και μέχρι τις 31.12.2026, αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις σχετικές διατάξεις.

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της θανάτωσης ζώων:

i. μέχρι και τις 17.10.2025 η πληρωμή των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμων την 17.10.2025 οφειλών αναστέλλεται από 17.10.2025 μέχρι και 31.12.2026,

ii. από τις 18.10.2025, η πληρωμή των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμων την ημερομηνία επιβολής του μέτρου οφειλών αναστέλλεται από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου μέχρι και 31.12.2026.

Ποσά που έχουν αποδοθεί από αναγκαστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου και μέχρι τις 31.12.2026 για την είσπραξη των οφειλών του παρόντος άρθρου, επιστρέφονται κατά τις κείμενες διατάξεις στον δικαιούχο. Ποσά που έχουν καταβληθεί ή συμψηφισθεί ή παρακρατηθεί μέσω απόδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εντός του ως άνω αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, δεν επιστρέφονται.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται για τις αντίστοιχες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Αναστολή είσπραξης οφειλών προς ΟΤΑ και Ν.Π. αυτών

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο,

i. μέχρι και τις 17.10.2025, η πληρωμή των βεβαιωμένων στους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ληξιπρόθεσμων την 17.10.2025 οφειλών από κάθε είδους τέλη-δικαιώματα και εισφορές, αναστέλλεται από 17.10.2025 μέχρι και 31.12.2026,

ii. από τις 18.10.2025, η πληρωμή των βεβαιωμένων στους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ληξιπρόθεσμων την ημερομηνία επιβολής του μέτρου οφειλών από κάθε είδους τέλη-δικαιώματα και εισφορές, αναστέλλεται από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου μέχρι και 31.12.2026.

Τυχόν δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, ή δόσεις από έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ, που λήγουν ή έληξαν από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου, μέχρι και τις 31.12.2026 παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Ειδικότερα, οι δόσεις ρυθμίσεων καταβάλλονται από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του τελευταίου μήνα του προγράμματος, με ταυτόχρονη παράταση του συνολικού προγράμματος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για ίσο αριθμό μηνών με τη διάρκεια της χορηγηθείσας παράτασης καταβολής.

Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές από τις 17.10.2025 ή από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου, και μέχρι τις 31.12.2026, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Υπηρεσία στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της οποίας έχουν καταχωρηθεί οι οφειλές αυτές.