Μια μαζική διακοπή ρεύματος άφησε εκτός ηλεκτροδότησης 130.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο, σύμφωνα με την Pacific Gas and Electric Co.

Η διακοπή ρεύματος άφησε ένα μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της πόλης στο σκοτάδι, ξεκινώντας από τις συνοικίες Ρίτσμοντ και Πρεζίντιο και τις περιοχές γύρω από το Γκόλντεν Γκέιτ Παρκ νωρίς το απόγευμα και αυξάνοντας σε μέγεθος.

Η PG & E δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την αιτία των διακοπών ρεύματος. Η διακοπή αφορά περίπου το ένα τρίτο των πελατών της εταιρείας κοινής ωφέλειας στην πόλη.

Στο σκοτάδι επιχειρήσεις και καταστήματα από τη διακοπή ρεύματος

Δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μαζικά κλεισίματα εστιατορίων και καταστημάτων και σβήσιμο των φώτων των δρόμων και των χριστουγεννιάτικων διακοσμήσεων.

San Francisco power outage leaves 130,000 in the dark https://t.co/Ir8Vjxt57S pic.twitter.com/vLGSguIJY3 — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε στο X ότι υπάρχουν «σημαντικές διαταραχές στις συγκοινωνίες» που συμβαίνουν σε όλη την πόλη και προέτρεψε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να αντιμετωπίζουν τα κατεβασμένα φανάρια ως στάσεις τεσσάρων κατευθύνσεων.

Τουλάχιστον μερικές από τις διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε έναν υποσταθμό PG & E στις οδούς 8th και Mission, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι πυροσβέστες στο X περίπου στις 3:15 μ.μ.

🚨🇺🇸 LARGEST BLACKOUT IN SAN FRANCISCO HISTORY SHUTS OFF GOLDEN GATE BRIDGE The power cut out in the middle of a rainy day, just in time to ruin holiday plans and trap people on broken trains. Public transit? Dead. Bay Area Rapid Transit stations shut down. Muni and the Central… pic.twitter.com/zR1FawRDX2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2025

Γύρω στις 4 μ.μ., η PG & E δημοσίευσε στο X ότι είχε σταθεροποιήσει το ηλεκτρικό δίκτυο και δεν αναμένει πρόσθετες διακοπές ρεύματος σε πελάτες. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί αργότερα το Σάββατο.