Η αγορά… vintage σαμπάνιας αρχίζει να αναζωογονείται

Πόσες φυσαλίδες υπάρχουν σε ένα τυπικό μπουκάλι σαμπάνιας; Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία. Μέχρι να χυθεί το…χρυσό περιεχόμενό του, τα χαρακτηριστικά σφαιρίδια αερίου της σαμπάνιας δεν μπορούν να σχηματιστούν.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για φούσκα στην αγορά της premium vintage σαμπάνιας. Μετά από δύο και πλέον χρόνια υποτονικών συναλλαγών, μερικές εξαιρετικές αφρώδεις ποικιλίες από τη Γαλλία μπορούν να αγοραστούν σε σχετικά προσιτές τιμές.

Για πολλά χρόνια θεωρούμενη ως η ξεχασμένη ξαδέλφη της Βουργουνδίας και του Μπορντό, οι συλλέκτες που παρέμειναν στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid επένδυσαν το πλεόνασμα κεφαλαίου τους στα καλύτερα αφρώδη κρασιά, με αποτέλεσμα οι τιμές σχεδόν να διπλασιαστούν.

Η εικονική ζήτηση για σαμπάνια

Όταν η εικονική ζήτηση τελικά εξαφανίστηκε, αφήνοντας την αγορά των εκλεκτών κρασιών με υπερβολικά αποθέματα, οι τιμές στη συνέχεια έπεσαν. Σύμφωνα με την Liv-ex, την χρηματιστηριακή αγορά εκλεκτών κρασιών, ο δείκτης Champagne 50 έχει πέσει κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μετά την κορύφωσή του τον Δεκέμβριο του 2022.

Ωστόσο, τελικά όσοι έχουν…όσφρηση για την αξία άρχισαν να αγοράζουν. «Η vintage σαμπάνια έχει αρχίσει να ανακάμπτει από το καλοκαίρι», σύμφωνα με τη Sophia Gilmour, αναλύτρια αγοράς στη Liv-ex. «Έχουμε δει αύξηση του όγκου των συναλλαγών». Αυτές έχουν διπλασιαστεί από τον Ιούνιο.

Πιστεύει ότι η καμπή για τη σαμπάνια ήρθε μετά την αύξηση των δασμών των ΗΠΑ τον Απρίλιο για τα εισαγόμενα κρασιά, καθώς οι ένθερμοι συλλέκτες, ειδικά από την Ευρώπη, αναζήτησαν κορυφαίες μάρκες.

Ο Gilmour αναφέρει το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα vintage Salon και Selosse Millesime, δύο από τις πιο ακριβές σαμπάνιες στον δείκτη Liv-ex. «Το να διακινδυνεύσει κανείς ένα τέτοιο κεφάλαιο — αντί να επιλέξει πιο προσιτά κρασιά — δείχνει επίσης αυξημένη εμπιστοσύνη στην μελλοντική απόδοση των τιμών και τη ζήτηση». Μια κούτα με έξι φιάλες Jacques Selosse Millesime 2002 πωλείται περίπου 10.000 λίρες, χωρίς να υπολογίζονται οι δασμοί ή οι φόροι.

Η vintage σαμπάνια επωφελείται από δομικούς παράγοντες. Πρώτον, ενώ πολλά από τα πιο διάσημα κρασιά από τη Βουργουνδία και το Μπορντό, ειδικά τα κόκκινα, μπορεί να χρειάζονται επιπλέον παλαίωση στη φιάλη, η vintage σαμπάνια είναι έτοιμη για κατανάλωση από τη στιγμή της κυκλοφορίας της. Οι νεότεροι πελάτες, γενικά όσον αφορά τα εκλεκτά κρασιά, έχουν λιγότερη υπομονή από τις προηγούμενες γενιές.

Οι 5 σαμπάνιες με την καλύτερη απόδοση

Σαμπάνια Μεταβολή τιμής Μάιος-Νοέμβριος 2025

Louis Roederer, Cristal Rose 14,7%

Egly-Ouriet, Brut Millesime 12,0%

Moet & Chandon, Dom Perignon P2 8,1%

Jacques Selosse, Millésime 5,2%

Louis Roederer, Cristal 3,3%

Πηγή: Liv-ex