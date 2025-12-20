Εξάρχεια: Πεδίο μάχης με μολότοφ, χημικά, κρότου λάμψης και πυρκαγιές σε κάδους
Επιθέσεις με μολότοφ και μπουκάλια κατά των ΜΑΤ εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι στα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή των Εξαρχείων λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και άγνωστων ατόμων (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).
Συγκεκριμένα, περίπου την 00:30 επίθεση με βροχή από βόμβες μολότοφ (πάνω από 15) δέχτηκε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στην οδό Ακαδημίας.
Επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και μπουκάλια κατά των ΜΑΤ, φωτιές σε κάδους απορριμμάτων
Ταυτόχρονα, άλλες επιθέσεις με βόμβες μολότοφ, πέτρες και μπουκάλια εξαπολύθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη διασταύρωση των οδών Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού καθώς και επί της Χαριλάου Τρικούπη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Εκδηλώθηκαν, επίσης, πυρκαγιές σε κάδους απορριμμάτων στην οδό Μπενάκη και στη συμβολή της με τις οδούς Μεταξά και Βαλτετσίου.
Απάντηση των αστυνομικών
Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν στις επιθέσεις με ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.
Δεν έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί τραυματισμοί ή προσαγωγές ατόμων.
