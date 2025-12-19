Οδηγός επιβίωσης: Πως να διαχειριστείς τις άβολες συζητήσεις

Αν και οι άβολες συζητήσεις μπορεί να προκαλέσουν αμηχανία, μπορούν να αποτελέσουν καλές ευκαιρίες για να εξασκηθείτε στην τέχνη του “small talk”, τις χαλαρές κουβέντες που κάνουμε για να «σπάσει» ο πάγος πριν μπούμε σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις.

Για να τις διαχειριστείτε, μπορείτε μεταξύ άλλων να βελτιώσετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες αλλά και να αξιοποιήσετε το χιούμορ σας.

Κατανοώντας τις άβολες συζητήσεις

Διαχειριστείτε την κατάσταση κατανοώντας την αιτία της αμηχανίας σας. Ίσως υπάρχουν πολλές σιωπές ή ίσως ο άλλος έχει μια ισχυρή άποψη διαφορετική από τη δική σας. Προσδιορίστε τον λόγο της αμηχανίας και θα είστε ένα βήμα πιο κοντά στην λύση.

Αν ο συνομιλητής σας μόλις είπε κάτι που σας εξέπληξε, μπορείτε να απαντήσετε «Σκέφτομαι αυτό που είπατε» για να κερδίσετε χρόνο και να επεξεργαστείτε την πληροφορία.

Διατηρήστε την ροή της κουβέντας

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο οι μακρές σιωπές μπορούν να σας κάνουν να νιώθετε άβολα. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν στην Ολλανδία, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Social Psychology Research, έδειξε ότι οι ομαλές συνομιλίες ενισχύουν το αίσθημα, αυτοεκτίμησης, κοινωνικής αναγνώρισης και του ανήκειν σε μια ομάδα.

Κάντε ό,τι μπορείτε για να συνεχίσετε τη συζήτηση, και τόσο εσείς όσο και ο συνομιλητής σας θα νιώσετε πιο άνετα. Μια καλή συζήτηση έχει περισσότερο να κάνει με το να διατηρείτε την ροή μαζί παρά με το να βρείτε τα τέλεια λόγια.

Καταφύγιο το χιούμορ

Εάν μια συζήτηση έχει γίνει αμήχανη, σκεφτείτε να κάνετε κάτι για να ελαφρύνετε την ατμόσφαιρα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό λέγοντας ένα αστείο ανέκδοτο ή μια αστεία ιστορία, που να ταιριάζει στην περίσταση και την συνθήκη στην οποία βρίσκεστε. Διατηρώντας την ατμόσφαιρα ελαφριά θα βοηθήσετε να «σπάσει» ο πάγος και να προχωρήσετε τη συζήτηση.

Ξεπεράστε την αμηχανία με συμβιβασμούς

Μερικές φορές οι συζητήσεις είναι αμήχανες λόγω διαφωνιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθήστε πάντα να βρείτε έναν συμβιβασμό. Δείξτε ενσυναίσθηση προς τον άλλο και προσπαθήστε να κατανοήσετε γιατί βλέπει την κατάσταση διαφορετικά από εσάς. Έτσι, θα μπορέσετε να αποδεχτείτε την άποψη του άλλου χωρίς να αλλάξετε τη δική σας.

Ακούστε και παραφράστε

Αν δεν ξέρετε τι να πείτε σε μια συζήτηση, δοκιμάστε απλά να επαναλάβετε αυτό που ακούτε από τον άλλο. Συχνά οι άνθρωποι θέλουν απλώς να γνωρίζουν ότι τα συναισθήματά τους αναγνωρίζονται, αντί να τους προσφέρονται λύσεις στα προβλήματά τους. Αυτό σας απαλλάσσει επίσης από την πίεση να σκεφτείτε τι να πείτε στη συνέχεια.

Κάντε μια ερώτηση

Ίσως βρίσκεστε σε μια αμήχανη συζήτηση επειδή δεν γνωρίζετε τίποτα για το άλλο άτομο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το καλύτερο είναι να κάνετε ερωτήσεις για να βρείτε κοινά ενδιαφέροντα που μπορούν να οδηγήσουν σε συζήτηση.

* Πηγή: Vita