Ελένη Κοκκίδου: «Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή»
Η Ελένη Κοκκίδου σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.
- Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Τρόμος για 22χρονη - Την νάρκωσαν, τη λήστεψαν συγγενείς της και την βίασε ο ξάδελφος
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος - Έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου
Καλεσμένη στην παρέα του «Buongiorno» ήταν η Ελένη Κοκκίδου. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως πλέον κάνει μόνο θέατρο και νιώθει πιο ξεκούραστη, καθώς είχε κουραστεί πάρα πολύ το περασμένο διάστημα λόγω δουλειάς.
Ελένη Κοκκίδου: Το νευρικό μου σύστημα διαλύθηκε και έπαθα αγχώδη διαταραχή
«Ένιωθα ότι δεν θα πω τα λόγια μου, δεν θα τα μάθω δηλαδή. Είχαμε γυρίσματα για τη σειρά ‘Να με λες μαμά’ και είχα σε 3 ημέρες γύρισμα. Αυτές τις 3 μέρες κοιμόμουν και ξυπνούσα με το άγχος ότι δεν θα πω τα λόγια μου», είπε η Ελένη Κοκκίδου.
Η ηθοποιός, όπως λέει, κατάφερε να κάνει ένα κομπόδεμα από τη δουλειά της στην τηλεόραση και έτσι έμεινε εκτός.
«Ο ύπνος είναι φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο, είναι φάρμακο», συμπλήρωσε.
Η Ελένη Κοκκίδου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αγώνες και Μεταμορφώσεις μιας Γυναίκας» στο Θέατρο Τζένη Καρέζη, μαζί με τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο.
Το θέατρο
«Όσο σε πιο χαμηλή τάξη είσαι, τόσο λιγότερες δυνατότητες έχεις να ξεφύγεις από πράγματα τετριμμένα, από πλαίσια τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι για σένα και δεν μπορείς να τα υπερπηδήσεις.
Στις χαμηλότερες τάξεις φαίνεται πιο καθαρά η βία που ασκείται σε μία γυναίκα να είναι καταδικασμένη να είναι μόνο στον νεροχύτη, να μαγειρεύει και να καθαρίζει το σπίτι.», είπε η Ελένη Κοκκίδου με αφορμή την παράσταση.
«Πολλές γυναίκες έρχονται κλαίγοντας γιατί βλέπουν τον εαυτό τους στο πρόσωπο της πρωταγωνίστριας. Είναι σπουδαίο να μπορείς να μιλήσεις στο θέατρο γι’ αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε.
- Το Ισραήλ συλλαμβάνει Ρώσο πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
- Νίκος Παππάς: Συγγνώμη μεν αλλά… – Οι δικαιολογίες για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου
- Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τον συμβουλεύομαι σε όλα»
- Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
- «Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
- Χαλάει ο καιρός: Πώς θα είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά – «Παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Με το τραγούδι «Του Αιγαίου τα μπλουζ» τον αποχαιρέτησαν οι δικοί του άνθρωποι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις