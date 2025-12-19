Ελένη Κοκκίδου: «Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή»

Καλεσμένη στην παρέα του «Buongiorno» ήταν η Ελένη Κοκκίδου. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως πλέον κάνει μόνο θέατρο και νιώθει πιο ξεκούραστη, καθώς είχε κουραστεί πάρα πολύ το περασμένο διάστημα λόγω δουλειάς.

Ελένη Κοκκίδου: Το νευρικό μου σύστημα διαλύθηκε και έπαθα αγχώδη διαταραχή

«Ένιωθα ότι δεν θα πω τα λόγια μου, δεν θα τα μάθω δηλαδή. Είχαμε γυρίσματα για τη σειρά ‘Να με λες μαμά’ και είχα σε 3 ημέρες γύρισμα. Αυτές τις 3 μέρες κοιμόμουν και ξυπνούσα με το άγχος ότι δεν θα πω τα λόγια μου», είπε η Ελένη Κοκκίδου.

Η ηθοποιός, όπως λέει, κατάφερε να κάνει ένα κομπόδεμα από τη δουλειά της στην τηλεόραση και έτσι έμεινε εκτός.

«Ο ύπνος είναι φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο, είναι φάρμακο», συμπλήρωσε.

Η Ελένη Κοκκίδου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αγώνες και Μεταμορφώσεις μιας Γυναίκας» στο Θέατρο Τζένη Καρέζη, μαζί με τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο.

Το θέατρο

«Όσο σε πιο χαμηλή τάξη είσαι, τόσο λιγότερες δυνατότητες έχεις να ξεφύγεις από πράγματα τετριμμένα, από πλαίσια τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι για σένα και δεν μπορείς να τα υπερπηδήσεις.

Στις χαμηλότερες τάξεις φαίνεται πιο καθαρά η βία που ασκείται σε μία γυναίκα να είναι καταδικασμένη να είναι μόνο στον νεροχύτη, να μαγειρεύει και να καθαρίζει το σπίτι.», είπε η Ελένη Κοκκίδου με αφορμή την παράσταση.

«Πολλές γυναίκες έρχονται κλαίγοντας γιατί βλέπουν τον εαυτό τους στο πρόσωπο της πρωταγωνίστριας. Είναι σπουδαίο να μπορείς να μιλήσεις στο θέατρο γι’ αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε.