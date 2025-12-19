newspaper
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση
19 Δεκεμβρίου 2025 | 15:15

Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα πίνακα πάνω στα αιτήματα που έχουν οι αγρότες – Τι ισχυρίζεται ότι έχει ικανοποιήσει

Ανθή Γεωργίου
ΕπιμέλειαΑνθή Γεωργίου
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση μπροστά στην απόφαση των αγροτών να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αλλά και να καθίσουν στο τραπέζι ένός «προσχηματικού», όπως λένε, διαλόγου, μέχρι να δοθούν ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους.

Έτσι, σε μια νέα προσπάθεια κατευνασμού των αντιδράσεων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέστειλε λίστα με τα αιτήματα, τα οποία όπως ισχυρίζεται έχουν υλοποιηθεί, αλλά και ποια απ’ αυτά είναι ανέφικτα να ικανοποιηθούν επικαλούμενο δημοσιονομικούς λόγους.

Εφτά από τα 27 αιτήματα απορρίπτει η κυβέρνηση

Σε αυτά που απορρίπτονται, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, περιλαμβάνετα η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, η κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους, το σταμάτημα των εισαγωγών, ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων και ο εμβολιασμός για την ευλογιά προβάτων.

Μάλιστα, σημειώνει ότι πέραν των αιτημάτων που έχουν θέσει οι αγρότες «η κυβέρνηση διά του πρωθυπουργού δεσμεύτηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο της χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα».

Τα 26+ 1 αιτήματα

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείο από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

Ειδικότερα:

  • Για τις κατώτατες εγγυημένες τιμές:

Η παρέμβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει, δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά. Άλλωστε τον ρόλο αυτό επιτελούν οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

  • Να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ

Αυτό το αίτημα είναι μη διαπραγματεύσιμο για την κυβέρνηση. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε μία ανεξάρτητη αρχή δηλαδή, διασφαλίζει την αξιοπιστία στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων

  • Καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων

Οι πληρωμές συνεχίζονται «εν κινήσει», δηλαδή ενώ υλοποιείται η μεταρρύθμιση του μηχανισμού κατανομής επιδοτήσεων. Ήδη καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ για το 2025, επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκ. έως το τέλος του έτους, ενώ πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά 3,1 δισ. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς και έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους

  • Επιστροφή των ποσών που υπεξαιρέθηκαν στους πραγματικούς παραγωγούς

Ναι, είναι δεδομένη η κυβερνητική δέσμευση για επιστροφή όλων των ποσών στους πραγματικούς παραγωγούς. Αναμένονται οι δικαστικές αποφάσεις να τελεσιδικήσουν προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ποσά

  • Μείωση τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά

Το αίτημα για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα είναι υπό επεξεργασία από την ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή τιμή για τους παραγωγούς.

  • Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής

Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις μείωσης επιβαρύνσεων και ενίσχυσης ρευστότητας, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας σε λιπάσματα και αγροτικά μηχανήματα ενώ και οι νέες μειώσεις φόρων εισοδήματος, που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ και έχουν ψηφισθεί, αφορούν και τους αγρότες. Η κυβέρνηση συζητάει πάντα ρεαλιστικές προτάσεις.

  • Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  •  Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Καυσίμων στην αντλία. ΑΑΔΕ και υπ. Οικονομικών επεξεργάζονται εφαρμογή του μέτρου με ψηφιακά μέσα ώστε η επιστροφή να μπορεί να γίνεται στην αντλία.
  • Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 στα προϊόντα που πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους:

Η αναπλήρωση εισοδήματος για φαινόμενα που ο Πυλώνας Ι ήδη καλύπτει εισοδηματικά, μετατρέπει τον «κίνδυνο αγοράς» σε αποζημιώσιμη ζημία, και υπονομεύει τη βασική αρχή της ΚΑΠ: στήριξη εισοδήματος χωρίς εγγύηση τιμών. Τυχόν γενική αναπλήρωση «χαμένου εισοδήματος» για χαμηλές τιμές θα οδηγούσε, επιπλέον, σε διπλή εισοδηματική στήριξη για τον ίδιο σκοπό, καθώς το ίδιο εισοδηματικό έλλειμμα ήδη καλύπτεται μέσω των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι νομικά επιτρεπτή και θα δημιουργούσε σοβαρούς δημοσιονομικούς και ελεγκτικούς κινδύνους για τη χώρα.

Η κυβέρνηση προχωρεί σε παρεμβάσεις που δεν δημιουργούν πρόβλημα για τη χώρα, όπως το Μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει τους γεωργούς και καλύπτει απώλεια παραγωγής. Αντίστοιχες ρυθμίσεις για το 2025 είναι υπό εξέταση. Η κυβέρνηση ήδη ανακοίνωσε την ανακατανομή 160 εκατ. ευρώ (80 εκατ. για κτηνοτρόφους και 80 εκατ. για παραγωγούς σίτου και βάμβακος).

  •  Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων υποδομής στην ύπαιθρο

Βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και είναι σε ισχύ το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται έργα υποδομής όπως Ταυρωπού, Υπερείων Νέστου κλπ

  • Αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ

Προωθείται άμεση αλλαγή στον κανονισμό για ικανοποίηση του αιτήματος για  κάλυψη κατά 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς και αύξηση ορίου αποζημίωσης. Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 έως σήμερα ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλλει 1,8 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις, εκ των οποίων μόνο το ήμισυ προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές των παραγωγών. Επίσης προς διευκόλυνση των αγροτών με ειδική ρύθμιση παρατείνεται κατ’ εξαίρεση η προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2025 έως 30.6.2026 και παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημιώσεων έως 80% για ζημίες του 2025, ακόμη και με οφειλές για το 2025, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης των εισφορών 2023–2024.

  • Σύνδεση επιδότησης με παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο

Είναι βασικό αίτημα της Ελλάδας στη νέα ΚΑΠ. Μείζον θέμα για το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσησ

  • Κατάργηση ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων

Ανακοινώθηκε σχετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος. Οι κάτοχοι αγροτεμαχίων πληρώνονται κανονικά.

  • Να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

  • Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές. Οι εισαγωγές ρυθμίζονται από την αγορά και τον κανόνα «προσφοράς – ζήτησης».
  • Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση αποπληρωμών με δόσεις

Ισχύει για όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους

  • Να μη μειωθούν οι πόροι της νέας ΚΑΠ

Σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση στην Ε.Ε. Η Ελλάδα, όπως συνέβη και με τη διαπραγμάτευση για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η χώρα μας έλαβε το μεγαλύτερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ, θα πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

  • Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής στο χωράφι

Ψηφιοποιείται η υποχρέωση έγχαρτου δελτίου που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι διαθέσιμη η δωρεάν εφαρμογή myDATAapp.

Υπάρχει αναστολή για τους ελαιοπαραγωγούς μέχρι 1ης Μαΐου. Στη διάθεση των αγροτών να συζητηθούν λύσεις αυτοματοποίησης που θα κάνουν ακόμα πιο φιλική την εφαρμογή.

  • Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

Δεν είναι εφικτά δημοσιονομικά το μέτρο, το κόστος ανέρχεται σε 3,6 δισ. ευρώ και θα έπρεπε να καλυφθεί με ισόποση αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

  • Διαχείριση ευλογιάς με εμβολιασμό και όχι με θανατώσεις Προϋπόθεση για εμβολιασμό είναι η ύπαρξη εγκεκριμένου εμβολίου από την ΕΕ και η άρση συνεπειών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ιδίως για τις εξαγωγές φέτας. Θέση της κυβέρνησης είναι: Ό,τι ορίζει η ΕΕ και η επιστημονική κοινότητα η οποία σήμερα αντιτίθεται.
  •  Πλήρης αποζημίωση για θανατώσεις ζώων λόγω εμβολιάς. Η αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα είναι έως 250 €, όταν η υψηλότερη σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι 90 €
  • Μέτρα στήριξης για ανασύσταση κοπαδιών

Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών μόλις επιτευχθεί η εκρίζωση της ευλογιάς, καθώς αν γίνει σήμερα υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσουν και πάλι.

  • Πάγωμα πληρωμών σε ΔΕΚΟ και ασφαλιστικά ταμεία όσο διαρκεί η ζωονόσος

Ισχύει η αναστολή πληρωμών. Συγκεκριμένα η αναστολή Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς” (ψηφίσθηκε 18-12-25  στο Ν/Σ της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ), με την οποία  αναστέλλονται για τους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 .

  • Άμεση πληρωμή κτηνοτρόφων

Έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 187 εκατ. € για  στήριξη κτηνοτρόφων τα ζώα των οποίων επλήγησαν από την ευλογιά και ανακοινώθηκε η χορήγηση ακόμα 80 εκατ. € από την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης.

  • Ένταξη μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα

Στην προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης  εντάσσουμε τους μελισσοκόμους στην ίδια προτεραιότητα με τη ζωική παραγωγή. Ο κλάδος έχει ενταχθεί στα προγράμματα νέων αγροτών και συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα του ΣΣ ΚΑΠ. Για πρώτη φορά προβλέφθηκε συμμετοχή της βιολογικής μελισσοκομίας στο ΣΣΚΑΠ. Συμπεριλήφθηκε και στο 5.2 για ανασύσταση κυψελών μετά τον Daniel.

  • Ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκομίας

Υφίσταται ήδη.

  • Αναπλήρωση εισοδήματος με 20 ευρώ/κυψέλη στους μελισσοκόμους

Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 11,8 εκατ. ευρώ για τη μελισσοκομία το 2025 – Θα γίνει ανακατανομή ποσών άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τομεακό πρόγραμμα για κυψέλες με κινητή βάση.

