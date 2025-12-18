Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»

Ιδιαίτερη νότα έδωσε στο αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» η συνάντηση του Λάκη Λαζόπουλου με τον Δημήτρη Λάλο, τον ταλαντούχο ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο».

Ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» τον υποδέχτηκε με τον χαρακτηριστικό του χιούμορ, ανοίγοντας τη συζήτηση για τη δουλειά, τις προκλήσεις της τηλεόρασης και τον κόσμο των χαρακτήρων που έχει καταφέρει να ζωντανέψει με μοναδικό τρόπο.

Ο Δημήτρης Λάλος, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που τον διακρίνουν, μίλησε για τη σειρά και τον ρόλο του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες πίσω από τις σκηνές και την προετοιμασία που απαιτεί μια καθηλωτική ερμηνεία, καθώς και τη σημασία του θεάτρου για τους ηθοποιούς.

«Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία. Η τέχνη βοηθάει. Άλλωστε κάθε τέχνη αποσκοπεί κάπου. Η τέχνη της ιατρικής αποσκοπεί στην υγεία. Η τέχνη της στρατηγικής τη νίκη. Η τέχνη της πολιτικής είναι η ύψιστη τέχνη. Αυτό πρέπει να το ακούσουν αυτοί εκεί πάνω. Η τέχνη της πολιτικής είναι η ύψιστη τέχνη. Γιατί είναι η τέχνη που επιλέγει πόσο στρατηγική θα έχουμε, πόσο υγεία θα έχουμε. Αυτή τα επιλέγει αυτά. Νομίζω πρέπει ο κόσμος… Στις εκλογές, εκεί που έχει πραγματικά λόγο τότε να μιλήσει πραγματικά και να σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι θα ψηφίσει και να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει. Η αποχή δεν είναι στάση» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λάλος.

«Η αποχή δεν είναι πολιτική θέση, είναι είναι δειλία, είναι άγνοια και φυγοπονία. Δεν είναι στάση. Πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό είναι Δημοκρατία. Και η δημοκρατία έχει μέσα το σπόρο και τη ρίζα να αλλάζει, το πολίτευμα να αλλάζουν τα πρόσωπα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Να αλλάζουμε τα πρόσωπα και να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Αυτό είναι η Δημοκρατία. Δημοκρατία έχει τη δύναμη να αλλάζει τα πράγματα» συμπλήρωσε καταχειροκροτούμενος.

