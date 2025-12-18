Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ

Το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA έκλεισε με τον Λάκη Λαζόπουλο να απευθύνει τις θερμότερες ευχές του στους τηλεθεατές για το νέο έτος. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό αλλά και λίγη συγκίνηση, ευχήθηκε σε όλους υγεία, χαρά και δημιουργικότητα για το 2026, κλείνοντας τη σεζόν με θετική ενέργεια και αισιοδοξία.

«Θέλω να σας ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα. Θέλω πάρα πολύ αυτή την καινούργια χρονιά να προσπαθήσουμε να πετάξουμε όσο πιο πολλά χάπια μπορούμε από πάνω μας. Γιατί ακούω από φαρμακεία, γίνεται χαμός, από χάπια έχω δει παπάδες κρυφά παίρνουν χάπια οι καθηγητές μου. Άρνηση. Όλοι οι καθηγητές του σχολείου παίρνουν χάπια. Δεν αντέχεται κατάσταση. Και κυρίως να καταλάβουμε για ποιο λόγο παίρναμε τα χάπια. Όλοι είχαμε μια περιήγηση στα αγόρια μέσα μας, πολλές φορές αδικαιολόγητα. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό το πράμα της. Τι είναι γαμώτο, Δεν ξέρεις αυτό το ότι δεν ξέρεις γιατί η αλήθεια είναι κάτι που νιώθουμε. Τι νιώθεις; Την αλήθεια κι ας μην την καταλαβαίνεις κι ας μην την ξέρεις. Τι νιώθεις; Τι γίνεται; Έχουμε σταματήσει να νιώθουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, στη συνέχεια έκανε ένα… επικό σαρδάμ λέγοντας πως «σκέφτομαι το 27 να είναι μια χρονιά με λιγότερο φόβο». Εκεί παρενέβη το κοινό που τον διόρθωσε λέγοντάς του πως σε λίγο καιρό θα έχουμε… 2026.

Η σημαντική απορία του

Τέλος, ευχήθηκε το 2026 να λύσει «μία από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω. Που βέβαια σε καμία. Ποτέ. Μια μικρή μόνο στο χαρτί από την ανεξάρτητη αρχή που μου ήρθε, που έλαβα, για τις παρακολουθήσεις που μου έκαναν στο τηλέφωνο με predator και ΕΥΠ έγραφε μέσα στο σύστημα τόσα χρόνια ότι είχα παραλάβει τα χαρτιά μου. Πριν ενάμιση χρόνο ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξε την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουνα. Ποιος μπορεί να πει σε έναν ταχυδρόμο ότι είμαι εγώ και να έχει την ταυτότητά μου μαζί; Μην ασχοληθείτε τώρα».

Παράλληλα, ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τον Φεβρουάριο του 2026, υποσχόμενος νέες εκπλήξεις, συζητήσεις και στιγμές γέλιου, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της εκπομπής που καθιέρωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Το φινάλε αυτό ήρθε με το τραγούδι «Σήμερα» του Γιάννη Πάριου, ολοκληρώνοντας έτσι τη χρονιά με μουσική και συναισθηματική φόρτιση που άφησε το κοινό γεμάτο ενέργεια και προσμονή για το νέο έτος.

Ραντεβού στις 11 Φεβρουαρίου!

