Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.
- Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο
- Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Εκρήξεις σημειώθηκαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη στο Κίεβο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για επιδρομή εχθρικών drones (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Ο δήμαρχος του Κιέβου απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια
#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Kyiv is getting hit hard right now by a series of Russian Geran drones.
Strange. Reports from the city indicate that air defenses were not activated in time. pic.twitter.com/Ao5j59KH4a
— Heyman_101 (@SU_57R) December 16, 2025
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
A powerful raid on Kiev: explosions and fires across the city
▪️Several dozen explosions have already been heard.
▪️One of the fires after the strikes can be seen from several kilometers away.https://t.co/UycMB7Cz6P pic.twitter.com/s4URKXx4Ys
— MD (@distant_earth83) December 16, 2025
Ο δήμαρχος Κλίτσκο απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.
Και σε άλλες περιοχές
Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η Ρωσία επιτίθεται τακτικά σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία, στοχεύοντας σε κρίσιμες υποδομές, καθώς συνεχίζει τις επιδρομές της παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γράφουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.
- Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
- Σουδάν: Ανησυχεί ο ΠΟΥ για την αιχμαλωσία δεκάδων υγειονομικών και χιλιάδων αμάχων
- Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
- Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
- Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
- ΗΠΑ: Η Αρκτική βίωσε την πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.12.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις