Εκρήξεις σημειώθηκαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη στο Κίεβο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για επιδρομή εχθρικών drones (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο δήμαρχος του Κιέβου απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Kyiv is getting hit hard right now by a series of Russian Geran drones. Strange. Reports from the city indicate that air defenses were not activated in time. pic.twitter.com/Ao5j59KH4a — Heyman_101 (@SU_57R) December 16, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

A powerful raid on Kiev: explosions and fires across the city ▪️Several dozen explosions have already been heard.

▪️One of the fires after the strikes can be seen from several kilometers away.https://t.co/UycMB7Cz6P pic.twitter.com/s4URKXx4Ys — MD (@distant_earth83) December 16, 2025

Ο δήμαρχος Κλίτσκο απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Και σε άλλες περιοχές

Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Ρωσία επιτίθεται τακτικά σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία, στοχεύοντας σε κρίσιμες υποδομές, καθώς συνεχίζει τις επιδρομές της παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γράφουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.