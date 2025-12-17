Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων
Στο μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυρ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και πέρυσι μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.
Νέα ευκαιρία για «μασάζ» αυτή την ώρα στο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους βουλευτές του και ενώ το τραπέζι στα μέλη της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής είχε αναβληθεί. Μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού και εν όψει της αναχώρησης των βουλευτών για τις περιφέρειές τους για τα Χριστούγεννα, ο πρωθυπουργός έχει καλέσει σήμερα στις 13.00 τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο μέγαρο Μαξίμου για μια χαλαρή συνάντηση, όπως αυτή που είχε κάνει και πέρυσι, την ίδια μέρα ακριβώς.
Δυσαρέσκεια
Μέσα από ένα χαλαρό εορταστικό κλίμα ο Κυρ. Μητσοτάκης επιδιώκει το «μασάζ» στους βουλευτές του, ειδικά σε μία περίοδο που η δυσαρέσκεια εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ για τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών είναι έντονη και που το Μαξίμου, φοβούμενο εκπλήξεις στην ψηφοφορία για το νομοσχέδιο που αφορά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, επισείει την απειλή της διαγραφής πάνω από τα κεφάλια όσων «γαλάζιων» βουλευτών διαφωνούν με τη μεταφορά αυτή, θέτοντας θέμα κομματικής πειθαρχίας.
Μάλιστα ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι για την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία, εξαγγέλλοντας έτσι ουσιαστικά και το μέσο ελέγχου της κομματικής πειθαρχίας των βουλευτών του.
Πάντως το ραντεβού στο Μαξίμου αναμένεται να ξεκινήσει με μισή ώρα καθυστέρηση με την προσέλευση των βουλευτών να συνεχίζεται.
Ωστόσο, δυστυχώς, όσοι βρίσκονται έξω από το μέγαρο Μαξίμου, έγιναν αυτόπτες μάρτυρες ενός πολύ σοβαρού τροχαίου, όταν αυτοκίνητο στρίβοντας από την Ηρώδου Αττικού στη Βασ. Γεωργίου, χτύπησε πεζό άντρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος επιχειρούσε να περάσει τη διάβαση. Το αυτοκίνητο γκρέμισε νεραντζιά έξω από τη Προεδρικό Μέγαρο. Όπως μεταφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατροί από την Προεδρική φρουρά και η αστυνομία, ενώ στο σημείο βρέθηκε για λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων και αύριο Πέμπτη θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
