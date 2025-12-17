Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Σαφές μήνυμα στα Σκόπια ότι «η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος» στέλνει η Αθήνα.

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών «η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο».

Προειδοποιεί δε ότι «κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών».

Η Αθήνα τονίζει ότι «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική» και προειδοποιεί τα Σκόπια πως «η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας».

Οι δηλώσεις Μίτσκοσκι που προκάλεσαν την αντίδραση της Αθήνας

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έρχεται σε απάντηση των δηλώσεων του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στον τ/σ “SITEL”, ο οποίος απαντώντας στις επικρίσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, SDSM, εναντίον του, ότι δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς, καθότι, μεταξύ άλλων, είχε υποσχεθεί ότι θα ακυρώσει την Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ότι, στην πράξη, έχουν επαναφέρει το όνομα «Μακεδονία».

«Ακόμα και το SDSM, το οποίο υπέγραψε τέτοιες συμφωνίες συνθηκολόγησης, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, και αποδέχτηκε τη συνθηκολόγηση με τη Βουλγαρία, σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι πατριώτες. Νομίζει κανείς ότι θα ξεκινήσουν να κατακτήσουν εδάφη. Τόσο πολύ βγαίνει από τα στόματά τους το “Μακεδονία”. Ούτε μία φορά δεν είπαν “βόρεια”. Ως εκ τούτου, το επαναφέραμε (σσ το όνομα)», ανέφερε χαρακατηριστικά ο Μίτσκοσκι.

Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούν το «βόρεια» δεν σημαίνει ότι το επίσημο όνομα της χώρας δεν είναι «βόρεια», ο Μίτσκοσκι, έχοντας κατά νου τους ισχυρισμούς του SDSM ότι η χώρα θα δεχθεί απορριφθέντες αιτούντες άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε πως σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι «αλλά θέλω να πω ότι ασκούν κακή, ψευδή εκστρατεία που εκ νέου θα τους γυρίσει μπούμερανγκ στις εκλογές».