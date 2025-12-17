Με τους καύσωνες να επιδεινώνονται, η Ισπανία δημιουργεί δίκτυο «κλιματικών καταφυγίων»

Αντιμέτωπη με μια «νέα πραγματικότητα» στο κλίμα του πλανήτη, η Ισπανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δημιουργεί ένα πανεθνικό δίκτυο «κλιματικών καταφυγίων» για την προστασία του πληθυσμού από τους καύσωνες.

Στην Ισπανία καταγράφονται τα τελευταία χρόνια μεγαλύτεροι σε διάρκεια καύσωνες το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές το φθινόπωρο, φαινόμενα που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

«Ορισμένα καλοκαίρια, δεν μιλάμε πλέον για κύματα καύσωνα αλλά για ένα κύμα διαρκείας» δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

«Πριν από το επόμενο καλοκαίρι θα εγκαινιάσουμε ένα εθνικό δίκτυο κλιματικών καταφυγίων», ανακοίνωσε.

Οι κλιματιζόμενοι χώροι θα δημιουργηθούν κυρίως σε δημόσια κτήρια, δήλωσε ο Σάντσεθ. «Θα διευκολύνουμε επίσης τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία καταφυγίων στις πιο ευάλωτες συνοικίες» πρόσθεσε, χωρίς όμως να δώσει αριθμούς.

Η κεντρική κυβέρνηση, είπε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, σκοπεύει να συνεργαστεί με τις αρχές των περιφερειών που έχουν ήδη δημιουργήσει κλιματικά καταφύγια, όπως συμβαίνει στη Χώρα των Βάσκων και την Καταλονία.

Λόγω του αποκεντρωμένου συστήματος διακυβέρνησης, οι ισπανικές περιφέρειες έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η Βαρκελώνη, πρωτεύουσα της Καταλονίας, είναι μία από τις λίγες μεγάλες πόλεις που ήδη διαθέτουν κλιματικά καταφύγια, τα περισσότερα εκ των οποίων σε βιβλιοθήκες, σχολεία και άλλα κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια.

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά μέσο όρο 24,2°C, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 3.832 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη το διάστημα από τις 16 Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP