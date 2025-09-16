Ισπανία: Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Η μετεωρολογική υπηρεσία στην Ισπανία κατέγραψε φέτος το θερμότερο καλοκαίρι - Ο καύσωνας ρεκόρ 16 ημερών και οι πυρκαγιές
- Θραύσματα αρχαίων συγκρούσεων σφηνώθηκαν βαθιά στο εσωτερικό του Αρη
- Eurostat: Αύξηση 10,1% στο κόστος εργασίας στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο
- Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button
- Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Η Ισπανία βίωσε φέτος το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η AEMET.
Το φετινό καλοκαίρι η μέση θερμοκρασία ήταν 24,2 βαθμοί Κελσίου, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2022, ενώ ήταν και η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τότε που διατηρούνται αρχεία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της AEMET Ρούμπεν ντελ Κάμπο σε συνέντευξη Τύπου.
Τον Αύγουστο η Ισπανία βίωσε έναν καύσωνα ρεκόρ διάρκειας 16 ημερών, που πυροδότησε πυρκαγιές από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 9 από τα δέκα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί στην Ισπανία από το 1961 ήταν τον 21ο αιώνα.
«Βρισκόμαστε πραγματικά ενώπιον μιας τάσης προς θερμότερα καλοκαίρια», τόνισε ο εκπρόσωπος.
Καύσωνας ρεκόρ
Τον Αύγουστο η Ισπανία βίωσε έναν καύσωνα ρεκόρ διάρκειας 16 ημερών, που πυροδότησε πυρκαγιές από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και από τον οποίο, όπως εκτιμά το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος Γ’, προκλήθηκαν περισσότεροι από 1.100 θάνατοι, κυρίως ανθρώπων άνω των 65 ετών.
Από το 1975 που η AEMEΤ ξεκίνησε να κρατάει αρχεία, έχουν σημειωθεί 77 καύσωνες στην Ισπανία με έξι από αυτούς να ξεπερνούν κατά 4 βαθμούς Κελσίου την μέση θερμοκρασία. Πέντε από αυτούς σημειώθηκαν από το 2019 και έπειτα.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν επίμονα ότι η οφειλόμενη στον ανθρώπινο παράγοντα κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα συχνότερα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα επίσης βίωσαν τα θερμότερα καλοκαίρια τους φέτος από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές τους υπηρεσίες.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η σκληρή πολιτική ρητορική πυροδοτεί τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση
- Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ
- Κηφισίας: Καραμπόλα με πέντε αυτοκίνητα στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
- Απίθανο στατιστικό: O Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο χειρότερος προπονητής των τελευταίων 80 ετών στη Γιουνάιτεντ (pics)
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση 32χρονου σε ανήλικη στο Αιγάλεω
- Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις