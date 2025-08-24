newspaper
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 11:08

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Η ανυπόφορη ζέστη στην Ευρώπη προκαλεί την ανάγκη για ανεύρεση άμεσων λύσεων, με τον κλιματισμό να αποτελεί την βασικότερο και αμεσόμετρο μέτρο αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών, με ένα, όμως, ψήγμα προβληματισμού.

Πολύ καυτά τα καλοκαίρια, αναγκαίος ο κλιματισμός στην Ευρώπη

Η Σοφία Μαρκοπούλου, 87 ετών, από την Αθήνα, λέει ότι τα κλιματιζόμενα δωμάτια φαίνονται «αφύσικα», σαν «να ζεις σε αεροπλάνο». Η Μοντσεράτ Πέρεζ, συνταξιούχος ισπανίδα δημόσια υπάλληλος, πιστεύει ότι το κλιματιστικό βλάπτει την υγεία της, προκαλώντας της «ερεθισμό στο λαιμό». Ο Φραντσέσκο Ντε Κάρλο, 46 ετών, Ιταλός κωμικός, θυμάται ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας οι γονείς του δεν τον προειδοποιούσαν για τα ναρκωτικά ή τις επικίνδυνες γειτονιές, αλλά για τους κινδύνους της έκθεσης σε κρύα ρεύματα αέρα.

Ωστόσο, το φετινό καυτό ευρωπαϊκό καλοκαίρι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπως και άλλοι πολλοί, κατέφυγαν στην ίδια τελευταία λύση: να βάζουν τον κλιματισμό στο μέγιστο.

Παιδί παίζει σε σιντριβάνι στη Γαλλία. REUTERS/Abdul Saboor

«Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό [τον κλιματισμό]», είπε η Μαρκοπούλου.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στη Γη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, και οι παραδοσιακές μέθοδοι αντιμετώπισης που αρκούσαν για αιώνες — εξωτερικά παραθυρόφυλλα, φυσική ροή αέρα, απογευματινές σιέστες — δεν μπορούν πλέον να μετριάσουν τη ζέστη, τονίζει δημοσίευμα της Washington Post.

Αν και η χρήση κλιματιστικών παραμένει χαμηλή συνολικά στην Ευρώπη — περίπου 20% — έχει αρχίσει να αυξάνεται ραγδαία στις μεσογειακές χώρες του ηπείρου.

Έτσι, μια περιοχή που ήταν βαθιά αντίθετη στην χρήση κλιματιστικών, τελικά υποχωρεί.

Αν και η χρήση κλιματιστικών παραμένει χαμηλή συνολικά στην Ευρώπη — περίπου 20% — έχει αρχίσει να αυξάνεται ραγδαία στις μεσογειακές χώρες του ηπείρου. Στην Ιταλία, το 53,5% των σπιτιών διαθέτει πλέον κλιματισμό, σύμφωνα με εθνικά στοιχεία — από 37,2% το 2015 και 20,9% το 2005. Στην Ισπανία, η διείσδυση του κλιματισμού έχει φτάσει το 41%, σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε πέρυσι για τα σπίτια προς πώληση και ενοικίαση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ιδιοκτησίας ανέρχεται πλέον στο 70% — και οι κλιματιστικές μονάδες είναι πανταχού παρούσες.

Εργαζόμενος στην Ισπανία, υπό τις υψηλές θερμοκρασίες. REUTERS/ Bruna Casas

Οι αλλαγές είναι απαραίτητες, ακόμη και ζωτικής σημασίας, λένε οι ερευνητές.

Οι νότιοι Ευρωπαίοι υιοθετούν νέες συνήθειες με δισταγμό, ρυθμίζοντας τις συσκευές τους, για παράδειγμα, στους 25 βαθμούς Κελσίου και χρησιμοποιώντας τις μόνο κατά τις πιο ζεστές απογευματινές ώρες. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να κρίνουν την υπερβολική χρήση κλιματιστικών στην Αμερική, όπου τα σούπερ μάρκετ και τα αεροδρόμια μοιάζουν με ψυγεία. Ο στόχος, όπως λένε πολλοί Ευρωπαίοι, είναι να δροσιστεί κανείς — αλλά όχι να κρυώσει.

«Μισή ώρα, μου αρκεί», είπε η Πέρεζ, η οποία ζει στη Λιέιδα, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν το ρεκόρ των 41,7 °C αυτό το καλοκαίρι.

Βαθιές οι ανησυχίες για την υγεία

Σε όλη την ακτή της Μεσογείου, οι ανησυχίες για την υγεία σχετικά με τον κλιματισμό παραμένουν βαθιά ριζωμένες — βασισμένες λιγότερο στην επιστήμη και περισσότερο στην ακλόνητη πεποίθηση ότι κανείς δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες. Οι Ιταλοί αναφέρουν ευρέως το φοβερό «χτύπημα του αέρα» — το colpo d’aria — ως αιτία για πιασίματα στον αυχένα, πονόλαιμους, κρυολογήματα και γενική αδιαθεσία. Ο Ντε Κάρλο είπε σε μια συνέντευξη ότι ακόμη και οι γιατροί τον έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους του κρύου αέρα.

«Είναι μια πεποίθηση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά», είπε ο Ντε Κάρλο. «Πιστεύουμε ότι είναι επιστήμη. Και ένα μέρος μου πιστεύει ότι είναι αλήθεια».

Κύμα καύσωνα και στην Αυστρία. REUTERS/Elisabeth Mandl

Έρευνες δείχνουν ότι οι καλά συντηρημένες κλιματιστικές μονάδες δημιουργούν πολύ πιο ασφαλείς συνθήκες από ό,τι η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη. Στην Ισπανία, ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με την ακραία ζέστη είχαν μειωθεί κατά τη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών, παρά την αύξηση των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ένας από τους λόγους; Η αυξημένη χρήση κλιματιστικών.

Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα. ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

«Πριν από τριάντα χρόνια, ήταν σαν πολυτέλεια», είπε ο Δημήτρης Γιαταγάνας, οδηγός ταξί στην Αθήνα, ο οποίος δήλωσε ότι εξαρτάται από τον κλιματισμό. «Αλλά τώρα είναι σχεδόν σαν ένα είδος πρώτης βοήθειας. Δεν μπορείς να μείνεις μέσα στο σπίτι σου, με 35 βαθμούς Κελσίου, μόνο με ανεμιστήρες οροφής».

Ωστόσο, παρά τα άμεσα οφέλη των σύγχρονων συστημάτων ψύξης, η Washington Post τονίζει ότι αυτά δημιουργούν ένα τεράστιο βάρος για τον πλανήτη, καταναλώνοντας ενέργεια και εκπέμποντας ζεστό αέρα στους δρόμους των πόλεων. Σε μια σημαντική έκθεση του 2018, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε ότι η ζήτηση ενέργειας από τα κλιματιστικά θα μπορούσε να τριπλασιαστεί έως το 2050.

Ο ενεργειακός αντίκτυπος των κλιματιστικών στον πλανήτη

Ενώ το κόστος αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την υιοθέτησή τους στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη. Ωστόσο, η Ευρώπη έχει παλιά κτίρια που μπορεί να είναι δύσκολο να ανακαινιστούν. Έχει μεγάλο πληθυσμό ηλικιωμένων που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στις καύσωνες. Ιδιαίτερα στη βόρεια Ευρώπη, πολλά δημόσια κτίρια εξακολουθούν να μην διαθέτουν κλιματισμό.

Αυτό το καλοκαίρι, ορισμένα από τα ευαίσθητα ζητήματα σχετικά με το μέλλον του κλιματισμού τροφοδότησαν μια πολιτική διαμάχη στη Γαλλία, όπου η Μαρίν Λεπέν ζήτησε ένα «μεγάλο σχέδιο κλιματισμού». Μέρος της κριτικής είναι ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας είχε δώσει μεγαλύτερη αξία στα περιβαλλοντικά ζητήματα από ό,τι στην ασφάλεια της χώρας. Πολλά γαλλικά σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν κατά τη διάρκεια της καύσωνα του Ιουνίου.

Γυναίκα δροσίζεται σε σιντριβάνι στη Γαλλία. REUTERS/Abdul Saboor

Η Μαρίν Τοντελιέ, εθνική γραμματέας του αριστερού κόμματος των Οικολόγων, απάντησε ότι είναι υπέρ του κλιματισμού σε δημόσιους χώρους, αλλά ότι «σε αντίθεση με εσάς, έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και γνωρίζουμε ότι ο κλιματισμός από μόνος του δεν αρκεί».

«Οι τροπικές νύχτες δυσκολεύουν το σώμα να αναρρώσει από τη ζέστη της ημέρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη».

Η Ευρώπη βιώνει μια αύξηση στον αριθμό των ημερών που προκαλούν θερμικό στρες, καθώς και μια αύξηση στις λεγόμενες τροπικές νύχτες, όταν οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Μόνο τον Ιούνιο, σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας σημειώθηκαν 24 τροπικές νύχτες, 18 περισσότερες από τον μέσο όρο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Κλιματική Αλλαγή Copernicus.

Μια πρόσφατη έκθεση του Copernicus σχετικά με τα ρεκόρ θερμοκρασιών τον Ιούνιο επεσήμανε ότι «οι τροπικές νύχτες δυσκολεύουν το σώμα να αναρρώσει από τη ζέστη της ημέρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη».

Ημέρες καύσωνα στην Ελλάδα. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν «αγκαλιάσει» τις ανέσεις του κλιματισμού.

Η Κλαούδια Ρόχας, ψυχολόγος που ζει στη Μαδρίτη, υποστήριξε ότι αν όλοι χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία, οι θερμοκρασίες θα «επιδεινώνονταν» λόγω των εκπομπών θερμότητας. Προσπάθησε να αντέξει το καλοκαίρι ανοίγοντας τα παράθυρα τη νύχτα, κάνοντας κρύα ντους και τρώγοντας πολύ gazpacho.

Ο Χοσέπ Μαρία Κασέγιες, ένας Ισπανός βιβλιοπώλης, είπε ότι η διαρρύθμιση του διαμερίσματός του βοηθά στην κυκλοφορία του αέρα και, εκτός αυτού, δεν «επιδιώκει 100% άνεση».

«Για μένα προσωπικά, ο [κλιματισμός] επηρεάζει πραγματικά την υγεία μου», είπε. «Αυτός ο τύπος αέρα σε χτυπάει δυνατά».

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».
«Εμμονή» 24.08.25

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, δείχνοντας μια εμμονή για να αντιμετωπίσει το έγκλημα ειδικά στο Σικάγο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
Κόσμος 24.08.25

Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς

Σύνταξη
Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
«Οδύσσεια» 24.08.25

Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων των ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδική εκκρεμότητα να αποτελεί την αποχώρηση του Έντερσον από την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
