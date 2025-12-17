Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας

Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση εκποίησης μοναστηριακής περιουσίας 49χρονος δικηγόρος, μετά την απολογία του την Τετάρτη.

Ο ίδιος, υποστηρίζει σθεναρά ότι είναι αθώος, ότι δεν συμμετείχε δηλαδή στον εκβιασμό των ισραηλινών που είχαν ήδη καταβάλλει 1.500.000 για να αποκτήσουν τα 175 στρέμματα στο Σταυρό Ακρωτηρίου.

Αρνείται τις κατηγορίες

Όπως λέει απλώς εντοπίστηκε στις επισυνδέσεις, αφού συνομιλούσε με τους αγοραστές εκ μέρους των πελατών του, των δύο αδερφών που είναι ήδη προφυλακισμένοι ως φερόμενοι σαν εμπλεκόμενοι σε σοβαρά αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επίσκοπος, πρώην πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και κατηγορούμενος πλέον για κακουργηματική απιστία, μετά την απολογία του για την ίδια υπόθεση στις αρχές Δεκεμβρίου, αφέθηκε ελεύθερος, με υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και με καταβολή χρηματικής εγγύησης 150.000 ευρώ.