Αυξημένη κίνηση και μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αττικής

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής και σήμερα Τετάρτη. Οι οδηγοί που κινούνται στο Λεκανοπέδιο θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς από νωρίς το πρωί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους υπάρχει αυξημένη κίνηση και μποτιλιαρίσματα.

Ειδικότερα, στο «κόκκινο» είναι για ακόμα μία μέρα ο Κηφισός, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος του Νέου Κόσμου, από Καλιρρόρης μέχρι Αρδηττού, καθώς επίσης και στην Κηφισίας.

Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και γενικότερα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 20′-25′ σημειώνονται και στην Περιφ. Υμηττού, Αγία Παρασκευή-Κηφισίας.