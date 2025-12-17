Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι κυρίαρχη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Όμως, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για το κυβερνών κόμμα, για την οικονομία, είναι απογοητευτικά. Η οικονομική πολιτική του Μαξίμου αποδοκιμάζεται από τους πολίτες.

Η κατάσταση της οικονομίας προβληματίζει τους πολίτες που αποδοκιμάζουν (δημοσκοπικά) τις κυβερνητικές πολιτικές

Δύο νέες έρευνες κοινής γνώμης που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν την κυρίαρχη τάση που είναι η «αβεβαιότητα» για το μέλλον της χώρας οδηγώντας σε απότομη προσγείωση την κυβέρνηση που πέρασε τον προϋπολογισμό του 2026 με μεγάλες προσδοκίες αλλά και τεράστια αμφισβήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το 2025 «χειρότερο» από το 2024

Συγκεκριμένα, στο β’ μέρος της δημοσκόπησης της ALCO για λογαριασμό του Alpha μια σημαντική μερίδα των συμμετεχόντων εμφανίζεται να τα βγάζει πέρας με τα βίας ενώ χρόνο με το χρόνο η κατάστασή τους επιδεινώνεται.

Σε επίπεδο οικονομίας πάντα, το 41% δηλώνει ότι το 2025 ήταν «χειρότερο» για τους ίδιους και την οικογένειά τους σε σχέση με το 2024, το 25% λέει «ίδια κακό», το 22% «ίδια καλό», ενώ μόλις το 8% απαντά πως ήταν «καλύτερο» σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το 31% δηλώνει ότι «ανησυχεί αρκετά» ότι μπορεί να μην τα βγάλει πέρα το 2026, το 29% «ανησυχεί λίγο», το 12% τονίζει ότι «ανησυχεί πολύ», εν το 22% «δεν ανησυχεί καθόλου».

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός πως το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύουν πως το 2026 θα είναι «χειρότερο» ή το «ίδιο κακό» αυξάνεται.

Λιγότερες δαπάνες

Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τις δαπάνες των νοικοκυριών.

Το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «θα δαπανήσει λιγότερα» από πέρυσι στις φετινές γιορτές, το 37% να απαντά ότι «θα δαπανήσει τα ίδια» και το 8% δηλώνει ότι «θα δαπανήσει περισσότερα» από το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, ένα 71% των πολιτών εκπέμπει κραυγή αγωνίας καθώς δηλώνει πως υπάρχουν από λίγα έως πολλά βασικά αγαθά που για οικονομικούς λόγους θα αναγκαστούν να περιορίσουν στα φετινά γιορτινά τραπέζια.

«Σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας»

Ανάλογη είναι η εικόνα για την κυβέρνηση και στις εξαμηνιαίες τάσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η MRB.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας ή σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, το 65,2% δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται «σίγουρα/μάλλον σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας», ενώ το 31,2% απαντά πως η χώρα βρίσκεται «σίγουρα/μάλλον σε πορεία προόδου και σταθερότητας».

Στα κυρίαρχα συναισθήματα, λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται η «οργή» με 47,9%, ο «φόβος» με 42,9% και η «παραίτηση/απογοήτευση» με 32,6%. Υπάρχουν και τα θετικά συναισθήματα όπως η «ελπίδα» σε ποσοστό 28,5% και πέραν αυτού το… χάος με την «περηφάνια» και τη «σιγουριά» να βρίσκονται αρκετά κάτω από το 15%.

Τα μπλόκα της οργής

Με τον κόσμο του πρωτογενή τομέα παραγωγής να παραμένει στα μπλόκα προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις, «χαστούκι» για την κυβέρνηση αποτελούν και τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα για τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha ένα σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 78% τις θεωρεί δικαιολογημένες ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο και το 7% απαντά: «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Ο συνήθης… ύποπτος

Η ακρίβεια παραμένει «νούμερο ένα» θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το 2026. Το ποσοστό στις απαντήσεις των πολιτών συγκεντρώνει 54%. Ακολουθεί με 17% η διαφάνεια, ενώ οι πολίτες ζητούν σε ποσοστό 15% βελτιώσεις στο ζήτημα της Υγεία από την κυβέρνηση. Ακολουθούν με 6% η καλύτερη αστυνόμευση, με 4% οι βελτιώσεις στην Παιδεία και με 3% η παράνομη μετανάστευση.

Ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από την κυβέρνηση υποχωρεί με την απάντηση «καθόλου» να κερδίζει έδαφος σε σχέση με έναν χρόνο πριν από το 48% στο 56%.