17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Γιατί η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δεν οδηγεί σε ουσιαστικές λύσεις των προβλημάτων

Γιάννης Αγουρίδης
ΡεπορτάζΓιάννης Αγουρίδης
Κάτω από τον πήχη των αναγκών τόσο των πολιτών που είναι αντιμέτωποι εδώ και χρόνια με τη στεγαστική κρίση όσο και των αγροτών πέρασαν τα όσα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2026.

Μάλιστα, εάν αναλογιστεί κάποιος ότι το κυβερνητικό επιτελείο είχε διαρρεύσει ότι επίκεται μέτρο-έκπληξη για το στεγαστικό, τότε το πράγματα δείχνουν αρκετά δύσκολα τόσο για το κυβερνητικό επιτελείο όσο και για το πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με αρνητικότερες απόψεις στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αναμένεται να αλλάξει, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις, οι οποίες δεν εισφέρουν ουσιαστικές λύσεις.

Η στέγαση εξελίσσεται αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση της δεκαετίας. Στην Ελλάδα, ένας στους τρεις ενοικιαστές δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματός του για να κρατήσει ένα σπίτι. Παράλληλα το ουσιαστικό ζήτημα είναι να «πέσουν» στην αγορά περί τις 200.000 ακίνητα, κάτι το οποίο δεν αποτελεί -ούτε κατά διάνοια- το ενδεχόμενο αποτέλεσμα των μέτρων Μητσοτάκη

Το μέτρο ήταν γνωστό

Πρώτο και βασικό μέτρο, κατά την ομιλία του πρωθυπουργού ήταν το πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και ανενεργών ακινήτων, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση φτάνει έως και το 90% της δαπάνης, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ, ενώ το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο που αυτό το μέτρο ήταν γνωστό εδώ και μήνες και δε μπορεί να θεωρηθεί ως έκπληξη.

Τώρα τους θυμήθηκε;

Το δεύτερο μέτρο αφορά τους περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε αυτούς θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με στόχο τη στήριξη της παραμονής τους στην περιφέρεια.

Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η παρέμβαση αυτή θα εφαρμοστεί τον Νοέμβριο του 2026, ήτοι λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, εάν δε στηθούν πρόωρες κάλπες. Είναι λοιπόν απορίας άξιο το πώς ο κ. Μητσοτάκης θα έχει…θυμηθεί εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές μετά από 7 χρόνια, καθώς η ΝΔ κυβερνά τη χώρα από τον Ιούλιο του 2019.

Τι έκανε λοιπόν τόσα χρόνια για να τους ελαφρύνει, όταν τα ενοίκια στη χώρα βρίσκονται σε ανοδική πορεία ήδη από το 2017. Από το 2017 έως το 2024, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν πάνω από 50%, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Πολύ αργά ενώ χρειάζονται μέτρα τώρα

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές προβλέπουν τη μετατροπή τους σε κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους, καλύπτοντας χρόνια στεγαστικά κενά σε απομακρυσμένες περιοχές. Το θέμα είναι σε πόσο χρόνο θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο; Και για πόσα ακίνητα γίνεται ο λόγος; Διότι είναι πέρα από σαφές ότι το υπαρκτό πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης χρήζει άμεσης λύσης και δε μπορεί να περιμένει κάτι που «βαραίνει» εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές σε όλη την Ελλάδα.

Χωρίς αντίκρισμα η βραχυχρόνια μίσθωση

Επίσης, με βάση τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη τίθενται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, με επέκταση των ισχυουσών ρυθμίσεων και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Είναι βέβαιο ότι ούτε αυτό το μέτρο πρόκειται να δώσει ουσιαστικές λύσεις στο τεράστιο πρόβλημα και αφορά λίγες περιπτώσεις.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θέσπιση νέου πλαισίου για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή κατοικία. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να ανεγείρουν ή να μετατρέπουν κτίρια σε διαμερίσματα αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον 10 χρόνια, με φορολογικά κίνητρα και ενοίκια που θα καθορίζονται με κεντρικό πλαφόν. Το συγκεκριμένο μέτρο δείχνει να ευνοεί κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες, χωρίς να «ρίχνει» μαζικά στην αγορά πλήθος ακινήτων, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάμψη ή έστω σταθεροποίηση των τιμών.

Χωρίς αποτέλεσμα

Επίσης, το τελευταίο μέτρο σχετίζεται με την πολεοδομική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αλλαγή χρήσης εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων σε κατοικίες, τα οποία θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με έκπτωση φόρου. Και αυτή η παρέμβαση είναι αμφίβολη ως προς το αποτέλεσμα.

Προς τι η καθυστέρηση με τους αγρότες;

Αναφορικά με τους αγρότες, ο ίδιος ανέφερε ότι «ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες». Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται αβίαστα είναι για ποιον λόγο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν είχε ήδη σπεύσει να κάνει τις σχετικές επεξεργασίες πριν από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι «μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες». Επί της ουσίας, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι θα μπορούσα να έχουν γίνει κινήσει εδώ και καιρό, κάτι το οποίο δε συνέβη τελικά και οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι αυτές που «πίεσαν» τον ίδιο να…ψελλίσει κάτι για νέες παρεμβάσεις.

Πηγή: ΟΤ

