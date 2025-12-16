Γερουλάνος: Ο Μητσοτάκης υπηρετεί τις παθογένειες

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.

«Το κάναμε και λάθη, αλλά… οδηγεί στις χρόνιες παθογένειες. Οι κυβερνήσεις όμως που μένουν στην ιστορία δεν ανέχονται παθογένειες. Τα βάζουν με τις παθογένειες», είπε αρχικά ο κ. Γερουλάνος στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και πρόσθεσε:

«Τα τελευταία 6 χρόνια νιώθουμε ότι ζούμε τις μέρες της Μαρμότας. Δεν μπορεί να μη βλέπεις ότι ξόδεψες τόσα δισ. χωρίς αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να λες ότι στην Ελλάδα μειώθηκαν 80 φόροι αλλά να μη θες να ακούσεις ότι οι πολίτες γονατίζουν από τους έμμεσους φόρους. Δεν γίνεται να πανηγυρίζεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά να μη βλέπεις ότι 45 δισ. ευρώ είναι η ελληνική παραοικονομία.

Δεν γίνεται να μιλάς για μείωση ανεργίας όταν όλο και περισσότεροι δουλεύουν περισσότερο και αμείβονται λιγότερο.

Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα και να μιλάς για στενό δημοσιονομικό χώρο».

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ακόμη λέγοντας ότι «και το 2007 είχαμε καλά νέα απέξω αλλά χρεοκοπήσαμε με τις ίδιες παθογένειες».

Στη συνέχεια εκτίμησε ότι όλα αυτά θα τα βρει μπροστά της η νέα κυβέρνηση που θα χρειαστεί ευρεία κοινωνική συνεννόηση.

«Η αντιμετώπιση των παθογενειών μπορεί να γίνει μόνο μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», ανέφερε στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Γερουλάνος.