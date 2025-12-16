Γερουλάνος: Ο Μητσοτάκης υπηρετεί τις παθογένειες
«Η αντιμετώπιση των παθογενειών μπορεί να γίνει μόνο μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», ανέφερε στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Γερουλάνος
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.
«Το κάναμε και λάθη, αλλά… οδηγεί στις χρόνιες παθογένειες. Οι κυβερνήσεις όμως που μένουν στην ιστορία δεν ανέχονται παθογένειες. Τα βάζουν με τις παθογένειες», είπε αρχικά ο κ. Γερουλάνος στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και πρόσθεσε:
«Τα τελευταία 6 χρόνια νιώθουμε ότι ζούμε τις μέρες της Μαρμότας. Δεν μπορεί να μη βλέπεις ότι ξόδεψες τόσα δισ. χωρίς αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να λες ότι στην Ελλάδα μειώθηκαν 80 φόροι αλλά να μη θες να ακούσεις ότι οι πολίτες γονατίζουν από τους έμμεσους φόρους. Δεν γίνεται να πανηγυρίζεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά να μη βλέπεις ότι 45 δισ. ευρώ είναι η ελληνική παραοικονομία.
Δεν γίνεται να μιλάς για μείωση ανεργίας όταν όλο και περισσότεροι δουλεύουν περισσότερο και αμείβονται λιγότερο.
Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα και να μιλάς για στενό δημοσιονομικό χώρο».
Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ακόμη λέγοντας ότι «και το 2007 είχαμε καλά νέα απέξω αλλά χρεοκοπήσαμε με τις ίδιες παθογένειες».
Στη συνέχεια εκτίμησε ότι όλα αυτά θα τα βρει μπροστά της η νέα κυβέρνηση που θα χρειαστεί ευρεία κοινωνική συνεννόηση.
«Η αντιμετώπιση των παθογενειών μπορεί να γίνει μόνο μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», ανέφερε στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Γερουλάνος.
- Μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες – Ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ τιμάει την Ημέρα Αλληλεγγύης
- Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις
- Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
- To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- «Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
- Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης
- Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις