ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»
Διεθνής Οικονομία 16 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»

Το σχέδιο της ΕΕ επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων

Σύνταξη
Η ΕΕ παρουσίασε σήμερα, Τρίτη, στο Στρασβούργο «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση», με στόχο να αντιμετωπίσει μία από τις πιο «πιεστικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, την πρόσβαση σε προσιτή, βιώσιμη και ποιοτική στέγαση».

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ευρωπαϊκή δράση, προσαρμοσμένη στις εθνικές πραγματικότητες, στο στεγαστικό πρόβλημα, καθώς «εκατομμύρια Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να βρουν κατοικία που να μπορούν να αντέξουν οικονομικά», λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών την τελευταία δεκαετία στις τιμές των κατοικιών, που αυξήθηκαν άνω του 60% και των ενοικίων άνω του 20%, επηρεάζοντας αρνητικά την εργασία, την εκπαίδευση και τη δημιουργία οικογένειας.

Το σχέδιο επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με στεγαστική πίεση και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων, νέους, φοιτητές, εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς, άτομα χαμηλού εισοδήματος και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Τα μέτρα

Μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατασκευή Κατοικιών, η Κομισιόν προτείνει μέτρα για έναν πιο παραγωγικό και καινοτόμο τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών.

Μέσα από τη σύσταση του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB), η ΕΕ θα στηρίξει έργα που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την καινοτομία, ενώ θα χρηματοδοτεί βιώσιμα, προσιτά και ποιοτικά έργα, κυρίως στον τομέα των κτιρίων.

Παράλληλα, η Ακαδημία του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus θα ενισχύσει τις δεξιότητες των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών, προωθώντας βιώσιμες και κυκλικές πρακτικές. Επιπλέον, οι αναθεωρημένοι κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, θα διευκολύνουν τα κράτη-μέλη να στηρίζουν χρηματοδοτικά την προσιτή, καθώς και την κοινωνική στέγαση.

Η ΕΕ θα συνεργαστεί με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την απλούστευση κανόνων και διαδικασιών που περιορίζουν την προσφορά κατοικιών, με ιδιαίτερη έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό και τις αδειοδοτήσεις.

Στον σχεδιασμό προβλέπεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που θα στηρίξει περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη στεγαστική πίεση.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί μια νέα Πανευρωπαϊκή Επενδυτική Πλατφόρμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη τον σχεδιασμό εργαλείων που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες λύσεις για τους άστεγους, βασισμένες στις αρχές του «Housing First».

Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση

Στην παρουσίαση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση στο Στρασβούργο, επισημάνθηκε ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις ύψους 43 δισ. ευρώ στον τομέα της στέγασης και θα συνεχίσει στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί μια νέα, Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Στέγαση, που θα περιλαμβάνει κράτη-μέλη, πόλεις, περιφέρειες, θεσμικά όργανα της ΕΕ, οργανώσεις στέγασης και κοινωνικούς εταίρους, που θα προωθήσει την υλοποίηση του Σχεδίου. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση προόδου το επόμενο διάστημα, ενώ έχει ανακοινώσει την πρώτη στην ιστορία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση το 2026.

