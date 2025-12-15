newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάια Σάντου: Προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
Πολιτική 15 Δεκεμβρίου 2025 | 13:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάια Σάντου: Προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

 «Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται» ανέφερε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
«Είναι επαφές που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας. Να σας συγχαρώ για την επιτυχή διεξαγωγή πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα σας. Αποκτά ξεχωριστή σημασία ότι το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου (Maia Sandu) στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική. Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας στηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της χώρας σας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επαναλάβω ότι η ένταξη των κρατών των δυτικών βαλκανίων, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.

Εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας. Η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αδιαμφισβήτητη. Είμαι βέβαιος ότι χάρη και στη δική σας αποφασιστικότητα η χώρα σας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα ευρωπαΪκά κριτήρια. Τώρα είναι στο χέρι των ευρωπαϊκών θεσμών να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο. Ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας προσφέροντας τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης πως συζήτησαν τις ευκαιρίες της διεύρυνσης και της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον κάθετο διάδρομο. «Τον περασμένο μήνα υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες. Ανοίγουν οι δρόμοι για την εισαγωγή και διανομή αμερικανικου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εξέλιξη που μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο παροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή. Αποτέλεσμα μεθοδικού σχεδιασμού και αξιοποίησης γεωγραφικής θέσης. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε μία εναλλακτική διαδρομή ώστε η Ευρώπη ακόμα πιο γρήγορα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι συμφώνησαν να ενδυναμώσουν την οικονομική σύμπλευση των δύο χωρών με τις δυνατότητες να είναι μεγάλες. «Γνωρίζουμε ότι η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και θα χαρούμε αν μπορούμε στο πλαίσιο αυτό να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα σας», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα βλέπει τη χώρα σας ως πραγματικό φίλο. Μοιραζόμαστε ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τη διασφάλιση της Ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ: Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν πυραυλική επίθεση της Τουρκίας
Τουρκικά ΜΜΕ 15.12.25

«Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»

Ενώ η Αγκυρα θεωρεί τον πύραυλο Typhoon ως μια φυσική εξέλιξη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι πλάθουν τρομακτικά σενάρια για πιθανές επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική τυχόν μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
