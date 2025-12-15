Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάια Σάντου: Προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

«Είναι επαφές που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας. Να σας συγχαρώ για την επιτυχή διεξαγωγή πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα σας. Αποκτά ξεχωριστή σημασία ότι το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου (Maia Sandu) στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική. Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας στηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της χώρας σας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επαναλάβω ότι η ένταξη των κρατών των δυτικών βαλκανίων, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.

Εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας. Η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αδιαμφισβήτητη. Είμαι βέβαιος ότι χάρη και στη δική σας αποφασιστικότητα η χώρα σας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα ευρωπαΪκά κριτήρια. Τώρα είναι στο χέρι των ευρωπαϊκών θεσμών να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο. Ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας προσφέροντας τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης πως συζήτησαν τις ευκαιρίες της διεύρυνσης και της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον κάθετο διάδρομο. «Τον περασμένο μήνα υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες. Ανοίγουν οι δρόμοι για την εισαγωγή και διανομή αμερικανικου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εξέλιξη που μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο παροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή. Αποτέλεσμα μεθοδικού σχεδιασμού και αξιοποίησης γεωγραφικής θέσης. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε μία εναλλακτική διαδρομή ώστε η Ευρώπη ακόμα πιο γρήγορα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι συμφώνησαν να ενδυναμώσουν την οικονομική σύμπλευση των δύο χωρών με τις δυνατότητες να είναι μεγάλες. «Γνωρίζουμε ότι η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και θα χαρούμε αν μπορούμε στο πλαίσιο αυτό να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα σας», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα βλέπει τη χώρα σας ως πραγματικό φίλο. Μοιραζόμαστε ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τη διασφάλιση της Ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός.