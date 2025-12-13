Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ
Τον στόχο η Ελλάδα να γίνει μια… «κανονική ευρωπαϊκή χώρα» έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Βέβαια, ο πρωθυπουργός… ξέχασε να αναφέρει πως κυβερνά για περισσότερα από επτά χρόνια ώστε να υπόσχεται, τώρα, εξευρωπαϊσμό.
«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας και παιδείας να αποκτήσουμε έναν πρωτογενή τομέα που θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικός εξωστρεφής και με επιδοτήσεις που θα πηγαίνουν σε αυτούς πραγματικά τις αξίζουν. Σε αυτούς που ιδρώνουν στα χωράφια και όχι σε κάποιους παρείσακτους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
«Αναγνώριση της πολιτικής μας η εκλογή Πιερρακάκη»
Για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, επισήμανε πως «η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης», προσθέτοντας πως αυτό «αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της πολιτικής μας αλλά και των προσπαθειών του ελληνικού λαού απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα».
Τέλος, ανέφερε πως «στην τελική ευθεία για εκλογές 2027 έχουμε διπλή αποστολή – να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030», υπογραμμίζοντας «είμαστε στη ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή».
