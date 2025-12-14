«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας»: Ο Kυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζει την αιματηρή επίθεση στο Σίδνεϊ
Η επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στο Σίδνεϊ έχει προκαλέσει δεκάδες τραυματισμούς και τουλάχιστον 11 θανάτους
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Χανουκά, εκφράζοντας τη βαθιά του συγκίνηση για τα θύματα.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας πως ο αντισημιτισμός, το μίσος και κάθε μορφή βίας δεν έχουν θέση στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.
Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025
Η επίθεση, κατά την οποία δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο Bondi Beach, έχει ήδη προκαλέσει δεκάδες τραυματισμούς και τουλάχιστον 11 θανάτους, ενώ η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας συνεχίζει τις επιχειρήσεις για τον περιορισμό της απειλής και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.
