Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης μια ακόμα Παρασκευή
Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου η εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κέρδισε το κοινό και την κορυφή της τηλεθέασης.
Η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις: 20,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 20% στο σύνολο του πληθυσμού.
Η επιτυχημένη εκπομπή έρευνας του MEGA κέρδισε την πρωτιά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τη δυναμική της σε ευρύ φάσμα τηλεθεατών.
Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, το ποσοστό ανέβηκε στο 25,2%.
Το Φως στο Τούνελ παραμένει κάθε Παρασκευή βράδυ σταθερή επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, διατηρώντας ακλόνητη την πρωτοκαθεδρία του.
